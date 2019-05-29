全國首見廉政治理平台 新竹縣府找鄉鎮市長簽廉能公約

2019-05-29 21:30

［記者黃美珠／竹縣報導］資深公務員出身的新竹縣長楊文科，要求所屬要有「不願貪」、「不必貪」、「不能貪」、「不敢貪」的防貪意識，今天在內政部民政司司長林清淇、新竹地檢署主任檢察官林奕彣等見證下，邀請全縣13鄉鎮市的首長一起簽署廉能治理公約，以此啟動「廉能治理‧智慧城市」的廉政治理平台。表達全縣行政機關都支持：1、依法行政，以公共利益為優先。2、公開透明，杜絕黑箱作業。3、誠實盡責，打擊貪腐。4、拒絕賄賂，避免不正利益輸送的4點廉能訴求。

新竹縣府本月初爆發過建管單位被控疑似涉弊遭檢調搜索事件，今天舉行的活動象徵意義又多於實際約束力。以致實際到場的只有11個鄉鎮，其中鄉鎮市長親自出席的僅有：寶山鄉長邱坤桶、關西鎮長劉德樑、尖石鄉長曾國大、五峰鄉長葛忠義4人，基層行政首長熱度不高的狀況，連林清淇也注意到了。

儘管如此，林清淇、林奕彣仍給予縣長楊文科高度的肯定，林清淇更說此舉是全台各縣市所首見。

楊文科說，他上任後推動「為新竹下1個30年的榮景」打拚，縣府團隊固然要全力以赴要達成前述目標，但最重要的也要依法行政、公開透明、不接受賄賂、同時要誠實盡責，這是他治理新竹縣、帶領所有公務人員要遵守的準則。

他也直接點名過去「很有名」的五峰鄉，相信現任的鄉長葛忠義可以大幅翻轉大家對五峰鄉的印象。

他說，台灣在國際的透明組織裡面，在全球63國中排名第31名，在亞洲是次於日、港、星之後的第4名，成績算是不錯，但是還要更好。

林清淇說，公所「有事」的時候，縣府、內政部一樣也會有事，畢竟治理絕非縣市政府單打獨鬥、也不是鄉鎮市公所「各自千頭萬馬在那邊奔騰」。中央希望整個地方的建設是縣府跟公所整體來合作，而新竹縣成立平台、簽署公約的措施，某種程度是落實中央所期待的廉政觀念，也就是在有限的資源下積極行政而後公開透明，讓整個施政為各界所肯定、信服。

林奕彣說，地檢署是追溯犯罪的機關，是所有問題的最後1站，檢方非常不希望有這樣的結果，因為最重要的就是犯罪的預防。

新竹地檢署近年的貪污案件人數並沒減少，檢方痛心有很多公務人員是因不知道程序和法律而觸法，並非真的貪婪。所以前提必須要讓公務人員知道要遵守什麼樣的程序和法律。

就如今天簽署的廉政公約上，大家清楚看到「程序」是最優先的，有程序的合法後，公務人員就可以大膽積極的去創新為民服務工作。

寶山鄉長邱坤桶代表13鄉鎮市首長說，他學商，懂的是「MONEY」、「MONEY」、「MONEY」，不是法律。所以學商的當鄉鎮市長會比其他人相對辛苦。如果讓每1位公務人員、民眾都懂得法律，今天就不用很多的單位了。就是因為不懂、不知道、所以誤碰了（法網），他只要真的不是故意、而是不小心誤觸的，應給他相對的原諒機會。

邱坤桶還說，要如何讓大家都懂得法律？近期他們就要研習利益迴避法，這些都牽涉到行政首長的行政處置；包含相關民代如何利益迴避，這些光行政首長知道還不夠，要讓更多的人知道。

林清淇直言，新竹縣的前述公約在行政上並沒有強制的約束力，萬一真有弊端依舊要回歸司法依法處理，但這絕對是1個開端，讓大家用心去遵守、推動，也希望能延續下去。

對於邱坤桶所說，基層行政首長相對法律素養不足的問題，那就只有加強教育訓練1途解決，在這方面只要基層縣市政府有需要，內政部、或法務部一定都會樂意提供相關必要的協助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法