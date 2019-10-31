高市警官涉貪上千萬 二審判16年徒刑

高雄市前小港警分局行政組長林振宏。（資料照）

2019-10-31 12:02:03

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市前小港分局2線3星行政組長林振宏被控收受上千萬元賄款案，高雄高分院上午宣判，依違反貪污治罪條例等罪，判處有期徒刑16年，褫奪公權6年，並沒收5百多萬元贓款。

據了解，高市警局行政科前專勤組李世昌（判刑確定執行中）擔任專勤組組長期間，涉透過離職的葉姓和彭姓警員，向高市2、30家電玩業者，按月收取40萬至80萬元不等賄款，李再將半數賄款交予時任專勤組副組長林振宏。

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李等人自2011年3月起，至2012年11月底，涉嫌共收賄20餘次，金額高達上千萬元。

高雄地院在去年間審結，依貪瀆罪判處林有期徒刑16年，褫奪公權6年，並沒收5百多萬元贓款，林不服上訴高雄高分院，2審合議庭開庭審理後，仍然維持16年刑度，但可上訴最高法院。

地院、高雄高分院審理期間，林振宏均堅稱遭誣陷，否認犯行，要求法官還他清白。不過，1、2合議庭法官據扣案證據、相當證人證詞，認定林所辯不足採信。

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