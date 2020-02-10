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男控前妻持6把菜刀殺他 兒女做證：媽媽挨打保護自己

男控前妻持6把菜刀殺他，兒女都替媽媽做證，檢方予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

男控前妻持6把菜刀殺他，兒女都替媽媽做證，檢方予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

2020-02-10 12:51:32

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市祁姓男子指控40歲泰國籍前妻，於去年7月間在住處拿6把菜刀要殺他，幸好他拿餐椅阻擋才免於一死，前妻還帶走3個小孩，不讓他與小孩見面，要控告前妻涉嫌家暴殺人、強制罪；不過，當晚警方、消防趕抵，祁男一度拒絕開門，連未成年兒女也做證：「是爸爸拿玩具槍打媽媽，媽媽拿菜刀是為了保護自己。」桃園地檢署檢察官還原當晚狀況，認為祁男所指並無證據，偵結予以祁男前妻不起訴。

對於祁男的指控，祁男前妻淚訴：「我沒有拿刀殺人！」她與丈夫早在2012年就離婚，但仍住在桃園市住處，去年7月26日晚間，祁男酒後朝她動粗，甚至拿玩具槍不斷毆打她、拉她去撞洗臉台，還不斷威脅要殺她，她拚命掙脫跑到廚房拿菜刀保護自己，並拿手機向警方報案，看到祁男舉起餐椅，她大叫：「不要進來！」隨即把房間反鎖，3個小孩則跟著保母躲在另個房間。

祁男前妻說，當晚發生的事真的令她害怕，才10歲的大女兒也被打，隔天她立刻帶走3個孩子，但沒有禁止祁男與小孩見面，是小孩也很怕爸爸，只想用line跟爸爸視訊就好。

檢方傳喚祁男子女出庭，子女皆稱是爸爸先打媽媽，媽媽才拿刀子保護自己，爸爸常常喝醉、情緒失控，他們都很怕爸爸，媽媽沒禁止他們見爸爸，是他們自己不要跟爸爸見面。

檢方另傳喚當晚獲報從南部趕上來的祁男弟弟，認為若祁男前妻持刀殺人，何以將自己反鎖在房間內，而祁男若是有被殺害，又何以警方來時拒不開門，且妻子經驗傷全身傷痕累累，祁男的指控有違常情，偵結予以祁男前妻不起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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