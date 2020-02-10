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分手情侶「糾糾纏」 恐怖男持刀砍前女友再自殘

中市警局三分局立德派出所所長陳世儒說明案發經過。（記者張瑞楨翻攝）

中市警局三分局立德派出所所長陳世儒說明案發經過。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-10 11:18:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲陳姓男子，昨天在中市東區住處，與已分手的侯姓女子，疑因金錢問題談不攏，陳男持西瓜刀砍傷前女友侯女後，又持刀吻頸自殘，兩人傷勢頗重，陳男之母阻止時，手部也被西瓜刀割傷，員警馳抵時，陳男的火氣已消，主動告知是他持刀傷人，警方將3人全部送醫，但尚未偵訊，陳男的動機與傷人細節仍不詳。

中市警局三分局立德派出所調查，侯女與陳男在去年11月就已經協議分手，昨天深夜10時許，她到陳男住處拿東西，兩人位於民宅的3樓，陳母在1樓看電視，數分鐘之後，她聽到爭吵聲音，到3樓查看時，驚見地上一片血跡，兒子與侯女正在拉扯，侯女後頸部受傷，陳男的後頸部也受傷，兩人受傷位置相似，陳母趕緊阻止兒子，自己的手部等處也割傷。

立德所員警抵達時，陳男似乎已經消氣，自己告訴警察，他就是持刀傷人者，警方立即將3人送醫，其中，陳女傷勢輕微，已經出院，侯女與陳男傷勢頗重，但暫時無生命危險，目前仍在醫院治療中。

警方依陳女供述研判，陳男與侯女起爭執，陳男持刀砍傷侯女，自己又持刀割頸自殘，至於起衝突的原因，有人懷疑是金錢問題談不攏，但警方尚未偵訊兩人，尚無法證實。

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