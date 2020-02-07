忙送貨忘記飲食 糖尿病駕駛昏趴車內

有糖尿病忙送貨忘記飲食，貨運車駕駛昏趴車內，員警通知救護車。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-02-07 13:56:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕太平區1名近50歲的周姓送貨司機，因本身患有糖尿病症狀，未注意飲食以致血糖過低趴臥車內方向盤上，所幸太平派出所員警巡邏發現，除了通知救護車，並至附近住家拿糖果讓男子服用疏緩其症狀，家人表感謝。

周姓貨運司機本身有糖尿病，因年節期間運送量大，當日從早忙到中午，一時未注意飲食及本身血糖狀況，以致血糖過低趴臥車內方向盤上。

請繼續往下閱讀...

當時太平男子臉色發白、全身盜汗，員警得知原由後，趕緊通知消防人員前來救護，並至附近住家拿糖果讓男子服用疏緩其症狀，警方及時處置及協助，家屬頻表感謝之意。

當時太平警分局太平派出所巡佐林信華、警員蔡佩軒執行巡邏勤務，巡經永豐路巷內，發現周男所駕駛的自小貨車停於路旁。

兩人上前查看，發現駕駛周姓男子整個人昏趴於車內，員警叫醒周男時，發現他臉色發白、全身盜汗，回應有氣無力，詢問後得知原來男子患有糖尿病症狀，當日因工作太忙未注意飲食造成血糖過低。

警方趕緊通知救護人員前來，等待過程中巡佐林信華還到附近住戶拿糖果給男子服用以紓緩其症狀，隨後由救護人員送至太平區長安醫院就醫。

周姓男子表示，本身患有糖尿病症狀，因擔任工廠送貨司機，開工後忙著出（送）貨，一時工作量大疏忽飲食及服用藥物所致，當時出現頭昏眼花情況時就趕緊將車開到路旁休息；事後家屬得知過程後，頻表示還好沒發生意外，非常感謝警方熱心協助。

太平警方表示家中如有慢性疾病親人，應多加注意他的健康狀況，外出時應注意攜帶之藥物及必備器材，多一點關懷、多一些叮嚀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法