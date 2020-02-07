為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

殯葬大亨借名推豪宅遭侵吞2億 合夥人200萬元交保

紘琚董事長曹坤茂移送台北地檢署畫面。（記者黃捷攝）

紘琚董事長曹坤茂移送台北地檢署畫面。（記者黃捷攝）

2020-02-07 09:01:36

〔記者錢利忠／台北報導〕知名建商邱名福指控，15年前找生意夥伴曹坤茂借名登記公司，推出天母當時最頂級豪宅建案「天母紘琚」，每坪開價130萬元，每戶坪數破百要價上億元，建案完銷後，曹男反悔不願均分利潤，還涉嫌侵占公司約2億元款項；檢警獲報後昨搜索並約談曹男等5人，台北地檢署今凌晨依背信、侵占等罪，諭令曹男200萬元交保。

其餘獲交保的4人分別是女會計陳姿岑，今凌晨以120萬元交保、掛名董事的曹妻邱齡茹，昨深夜100萬元交保、監察人林駿成50萬元交保、被控協助隱匿資產的曹坤茂女密友林雅英10萬元交保。

身為前家格建設老闆的邱名福，在建築圈小有名氣，家格當時掛名董事長為曹坤茂。2007年間，邱名福搶進陰宅市場，成為國寶集團股東，掌管福座開發，一度被稱為「殯葬大亨」；直到2008年間傳出債務糾紛，被人擄走失聯數天，據傳他簽下2億元本票才獲釋。

檢警獲報，邱名福因個人債務問題，在2005年找曹坤茂借名登記「紘琚建設」，2017年建案完售後，曹男不願利潤對拆，拒絕履約。邱名福指控，公司資金是他所出並由他主導決策，曹男只是登記負責人，卻毀約拒分紅，還利用負責人職權以各種名義挪用公司款項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
借名推天母頂級宅 殯葬大亨控遭吞2億
2020-02-07 05:30

借名推天母頂級宅 殯葬大亨控遭吞2億
殯葬大亨開發天母豪宅 告生意夥伴侵占2億
2020-02-06 15:47

殯葬大亨開發天母豪宅 告生意夥伴侵占2億
有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目

有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目
得不償失！撿走2350元菸酒 男子獲緩起訴要花1萬7
2020-02-01 13:32

得不償失！撿走2350元菸酒 男子獲緩起訴要花1萬7
社會今日熱門
2020-02-07 08:36

拍攝7男6女群交趴爆紅 「穆川申」悲慘近況曝光

2020-02-06 20:25

台南高鐵站1500萬搶案 9嫌全數落網

2020-02-06 16:08

蘇花公路統聯客運與小貨車相撞 4人受傷送醫 影片

2020-02-06 23:25

攻破賭場查到中籍女子 賭客掃光警局口罩

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播