殯葬大亨借名推豪宅遭侵吞2億 合夥人200萬元交保

紘琚董事長曹坤茂移送台北地檢署畫面。（記者黃捷攝）

2020-02-07 09:01:36

〔記者錢利忠／台北報導〕知名建商邱名福指控，15年前找生意夥伴曹坤茂借名登記公司，推出天母當時最頂級豪宅建案「天母紘琚」，每坪開價130萬元，每戶坪數破百要價上億元，建案完銷後，曹男反悔不願均分利潤，還涉嫌侵占公司約2億元款項；檢警獲報後昨搜索並約談曹男等5人，台北地檢署今凌晨依背信、侵占等罪，諭令曹男200萬元交保。

其餘獲交保的4人分別是女會計陳姿岑，今凌晨以120萬元交保、掛名董事的曹妻邱齡茹，昨深夜100萬元交保、監察人林駿成50萬元交保、被控協助隱匿資產的曹坤茂女密友林雅英10萬元交保。

請繼續往下閱讀...

身為前家格建設老闆的邱名福，在建築圈小有名氣，家格當時掛名董事長為曹坤茂。2007年間，邱名福搶進陰宅市場，成為國寶集團股東，掌管福座開發，一度被稱為「殯葬大亨」；直到2008年間傳出債務糾紛，被人擄走失聯數天，據傳他簽下2億元本票才獲釋。

檢警獲報，邱名福因個人債務問題，在2005年找曹坤茂借名登記「紘琚建設」，2017年建案完售後，曹男不願利潤對拆，拒絕履約。邱名福指控，公司資金是他所出並由他主導決策，曹男只是登記負責人，卻毀約拒分紅，還利用負責人職權以各種名義挪用公司款項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法