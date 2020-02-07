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借名推天母頂級宅 殯葬大亨控遭吞2億

紘琚董事長曹坤茂移送台北地檢署。（記者黃捷攝）

紘琚董事長曹坤茂移送台北地檢署。（記者黃捷攝）

2020-02-07 05:30:00

〔記者黃捷、邱俊福／台北報導〕知名建商邱名福指控，15年前找生意夥伴曹坤茂借名登記公司，推出號稱天母最頂級豪宅「天母紘琚」建案，每戶坪數破百，每坪開價130萬元，要價上億元，雙方約定利潤均分，曹男事後不認帳，還侵占公司款項，不法所得約2億元。台北地檢署昨指揮刑事局發動搜索，依背信、侵占罪約談曹男等5人到案。

利潤一人一半被吃掉?

邱名福是前家格建設老闆，在建築圈小有名氣，家格當時的掛名董事長就是曹坤茂。邱於2007年搶進陰宅市場，成為國寶集團股東之一，掌管福座開發，當時被稱為「殯葬大亨」；但2008年間傳出債務糾紛，遭人強擄失聯數天，據稱簽下2億元本票才獲釋。

搜索約談曹坤茂夫妻

檢警初步調查，邱名福因個人債務問題，2005年找曹坤茂借名登記「紘琚建設」，2017年完售，雙方原約定利潤對拆，但曹男拒絕履約。邱表示，公司資金由他出，決策是他主導，曹只是登記負責人，卻拒絕分紅，還利用負責人職權以各種名義挪用公司款項。

檢警昨兵分6路搜索，除約談曹坤茂，還有掛名董事的曹妻邱齡茹、被控協助隱匿資產的曹男女密友林雅英、監察人林駿成及陳姓會計，複訊後將邱女諭知100萬元、 監察人林駿成50萬元、林女10萬元交保。

至於曹坤茂及陳姓女會計則於晚間10時左右，才由刑事局訊問完畢移送檢方漏夜複訊。

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