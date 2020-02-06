許金龍具保人退保2億元獲准 最高法院發回更裁

樂陞案被告許金龍。（資料照）

2020-02-06 12:51:01

〔記者張文川／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，時任樂陞董事長許金龍涉主導騙局，高等法院二審判許金龍12年徒刑、沒收12億餘元，去年3月更審庭裁准讓他2億元交保；許的姊夫畢華民出資2億元擔保，但許金龍重獲自由後還不出錢，畢華民聲請退保，高院去年12月24日裁定准予退保，並另行裁定羈押許金龍；許金龍針對退保裁定提出抗告，最高法院今認為，高院的裁定理由不完備，撤銷發回更裁。

許金龍去年12月24日被裁定羈押並延押2個月之後，當庭被上銬收押，許金龍也對羈押裁定提出抗告，最高法院今年1月9日駁回抗告，許金龍確定羈押，現仍收押於台北看守所。

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許金龍被控主導百尺竿頭併購樂陞騙局，坑殺2萬多名投資人，不法獲利估逾40億元，2016年全案爆發後，許即被收押，一審判刑18年，二審改判12年，最高法院撤銷發回更審

高院更一審庭去年3年，裁准許金龍以2億元交保，畢華民出資2億元擔保，許金龍交保釋後，未依約定於去年6月底還錢，拖至年底仍未還，畢華民頂著2億資金壓力，為此身心俱疲、頻頻住院，向高院聲請返還保證金，高院去年底裁准退保，發還2億元給畢華民，並另行裁押許金龍。

許金龍雙管齊下，對於退保裁定與自身的羈押裁定皆提出抗告，羈押裁定也被駁回確定，最高法院今針對退保裁定的抗告案，評議後認為，退保裁定的理由不完備，未交代同庭已另對許做出羈押裁定，以確保後續審理，因此將原裁定撤銷，發回高院更裁。意即，高院更裁時，只須敘明補足理由即可，發回重裁不會影響許金龍的羈押現況。

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