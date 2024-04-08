花蓮強震》台中搜救隊未馳援引熱議 盧秀燕：配合中央調度

對於花蓮強震台中特搜隊未馳援惹議，盧秀燕表示配合中央調度。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/08 11:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕花蓮日前發生7.2強震，台中市長盧秀燕正好出訪新加坡，台中市搜救隊未前往災區馳援連日來引關注，盧秀燕指出，震災發生後兩小時台中的搜救大隊就已整備完畢並向中央回報，有關搜救需要均配合中央調度。

盧秀燕強調，「人同此心，心同此理」，在地震發生後2個小時內，台中市政府的搜救大隊及救援同仁就已整備完畢並向中央回報，她雖在國外，也第一時間聯繫花蓮縣政府，表達台中全力參與救災的意願；此外，她也捐出一個月的薪水響應賑災。

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盧秀燕說，但後來中央審視當地人力狀況後，並未調度台中的搜救隊伍；她說，後續若有必要，台中都會全力配合中央調度。

不過，震災後迄今仍有網傳因盧秀燕出國台中市搜救隊未馳援花蓮震災，台中市府再度強調，震後第一時間台中市消防局接獲內政部消防署待命指令，完成整備後，消防署回應支援人力已足夠。

市府指出，市長前往新加坡城市外交訪問，仍透過視訊會議召開二級災害應變中心會議，通盤掌握並指示各單位全力整備救援；各縣市消防同仁皆想為大地震盡一份心力，然仍需消防署統籌調派決定，對於外界誤解，市府表達嚴正澄清。

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