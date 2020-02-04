偵查佐向詐欺犯「借」35萬後放水 違背職務判關5年

基隆地院近日審結，認定賴員違背職務上行為收受不正利益，依貪污治罪條例判處5年徒刑，褫奪公權3年，不法所得沒入。（記者吳昇儒攝）

2020-02-04 17:33:48

〔記者吳昇儒、徐聖倫／基隆報導〕原任職於新北市瑞芳警分局賴姓偵查佐負責分局詐欺業務，趁職務之便向正在偵辦案件的犯嫌「借」了35萬，在案件上刻意包庇特定人士，直到察覺已被檢察官追查才緊急還錢，最後被依違背職務收受賄絡罪起訴。基隆地院近日審結，認定賴員違背職務上行為收受不正利益，依貪污治罪條例判處5年徒刑，褫奪公權3年，不法所得沒入。

檢廉調查，賴員偵辦毒品案件時，結識周姓車手頭，進而認識林姓男子，2017年4、5月間，碰巧接辦林男涉嫌的詐欺案件，卻洩漏案件偵辦進度給林男。林男則向賴員表示，希望他不要追查劉姓共犯。過了不久，賴員竟開口向周男「借款」20萬元，但周表示自己沒錢轉介由林男提供款項。林男籌集20萬後，交給周男請他轉交給賴員。

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賴員於同年5月間，再向林男「借款」15萬元。林男向友人周轉，將錢交付給賴；但兩筆金額賴卻對於利息部分隻字未提，獲取不用付利息的不當利益。

賴員取得35萬元後，同年5月21日偵辦該詐欺案時，竟要求胡姓共犯不要供出劉姓男子；更未通知共犯劉男、邵女到案製作筆錄。隔了一個月，劉男因通緝案件被逮時，賴員也未規定製作詐欺案筆錄，此外涉案的邵女因毒品案件羈押在女子看守所，他也未曾借詢或聲請提詢，違背犯罪偵查職務，最後只移送胡男等3人。

事後，賴男發現自己被基隆地檢署調查，馬上透過周男聯繫林男的女友，歸還積欠的35萬元，期間共獲得不當利益1萬6445元利息。廉政署於前年4月在賴員的辦公室內也扣得他4萬5千元現金。

賴員則向法官表示，確實有向周男等人借錢，但自己是等到向銀行借貸的錢下來之後，就準備還錢。

法官認為，被告偵辦詐欺案件，明知邵女、 劉男均是共犯竟不予追查，收受20、15萬元借款而免付利息，兩者之間有對價關係，已觸犯違背職務收受不正利益罪，雖然事後知道自己被調查後，有將35萬元歸還，但依證人證詞證明，該筆費用是借款而非賄賂，故判處他有期徒刑5年，褫奪公權3年，不法所得1萬6445元沒入。

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