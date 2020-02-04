為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

偵查佐向詐欺犯「借」35萬後放水 違背職務判關5年

基隆地院近日審結，認定賴員違背職務上行為收受不正利益，依貪污治罪條例判處5年徒刑，褫奪公權3年，不法所得沒入。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定賴員違背職務上行為收受不正利益，依貪污治罪條例判處5年徒刑，褫奪公權3年，不法所得沒入。（記者吳昇儒攝）

2020-02-04 17:33:48

〔記者吳昇儒、徐聖倫／基隆報導〕原任職於新北市瑞芳警分局賴姓偵查佐負責分局詐欺業務，趁職務之便向正在偵辦案件的犯嫌「借」了35萬，在案件上刻意包庇特定人士，直到察覺已被檢察官追查才緊急還錢，最後被依違背職務收受賄絡罪起訴。基隆地院近日審結，認定賴員違背職務上行為收受不正利益，依貪污治罪條例判處5年徒刑，褫奪公權3年，不法所得沒入。

檢廉調查，賴員偵辦毒品案件時，結識周姓車手頭，進而認識林姓男子，2017年4、5月間，碰巧接辦林男涉嫌的詐欺案件，卻洩漏案件偵辦進度給林男。林男則向賴員表示，希望他不要追查劉姓共犯。過了不久，賴員竟開口向周男「借款」20萬元，但周表示自己沒錢轉介由林男提供款項。林男籌集20萬後，交給周男請他轉交給賴員。

賴員於同年5月間，再向林男「借款」15萬元。林男向友人周轉，將錢交付給賴；但兩筆金額賴卻對於利息部分隻字未提，獲取不用付利息的不當利益。

賴員取得35萬元後，同年5月21日偵辦該詐欺案時，竟要求胡姓共犯不要供出劉姓男子；更未通知共犯劉男、邵女到案製作筆錄。隔了一個月，劉男因通緝案件被逮時，賴員也未規定製作詐欺案筆錄，此外涉案的邵女因毒品案件羈押在女子看守所，他也未曾借詢或聲請提詢，違背犯罪偵查職務，最後只移送胡男等3人。

事後，賴男發現自己被基隆地檢署調查，馬上透過周男聯繫林男的女友，歸還積欠的35萬元，期間共獲得不當利益1萬6445元利息。廉政署於前年4月在賴員的辦公室內也扣得他4萬5千元現金。

賴員則向法官表示，確實有向周男等人借錢，但自己是等到向銀行借貸的錢下來之後，就準備還錢。

法官認為，被告偵辦詐欺案件，明知邵女、 劉男均是共犯竟不予追查，收受20、15萬元借款而免付利息，兩者之間有對價關係，已觸犯違背職務收受不正利益罪，雖然事後知道自己被調查後，有將35萬元歸還，但依證人證詞證明，該筆費用是借款而非賄賂，故判處他有期徒刑5年，褫奪公權3年，不法所得1萬6445元沒入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市警官白喬維收賄不辦事 狡辯是借款連數字都「兜不攏」
2020-01-14 11:25

中市警官白喬維收賄不辦事 狡辯是借款連數字都「兜不攏」
破獲簽賭站刻意不查案 芳苑、西螺3警涉貪起訴
2019-12-26 18:07

破獲簽賭站刻意不查案 芳苑、西螺3警涉貪起訴
2020年超強投資心法 新手老手必看

2020年超強投資心法 新手老手必看
臨退休派出所長貪5萬元 確定要關3年8月
2019-12-25 11:30

臨退休派出所長貪5萬元 確定要關3年8月
集體包庇賭博電玩 高市5官警遭判撤職
2019-12-22 09:25

集體包庇賭博電玩 高市5官警遭判撤職
社會今日熱門
2020-02-03 20:17

離奇！筆直路上莫名失控 轎車迎面撞路人枉死

2020-02-04 12:05

派出所長驟逝 10歲女兒「我不哭，這樣爸爸才會安心走！」

2020-02-03 23:04

驚悚！男子爬火車車廂遭電擊 全身2度燙傷急送醫

2020-02-04 08:45

彰化和美清晨火警 早起老夫妻救了14名鄰居及2隻狗

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播