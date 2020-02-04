台中3屍案偵結！渣男狠殺女友與雙胞胎兒 檢察官求重判

渣男陳宏嘉吃軟飯，卻下手殺害女友與雙胞胎兒子。（記者張瑞楨翻攝自陳宏嘉臉書）

2020-02-04 11:40:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吃軟飯的「魯蛇男」陳宏嘉，去年11月3日上午，不滿下海陪酒，賺錢供他吃住與償還債務的同居女友陳姵伊，與男客有曖昧，又常丟下未滿1歲雙胞胎兒子給他照顧，下手將陳女掐死後，又以自己欠債，沒有能力扶養兒子等荒唐理由，花1小時將雙胞胎兒子悶死，台中地檢署今天依殺人罪起訴，檢察官並引用散文詞句「你的孩子不是你的，他們是生命的子女」，父母無權用自己價值觀剝奪孩子生命，陳男殺人後還拿著陳女的錢吃喝玩樂，惡性重大，聲明法院從重量刑。

29歲渣男陳宏嘉觸犯刑法的殺人罪，可處10年以上、無期徒刑至死刑，另外，他殺害自己與陳女所生的雙胞胎兒子，依兒童及少年福利權益保障法第112條，應加重其刑二分之一，不過，他被逮捕後坦承殺人，法院是否會判他死刑，仍屬未知。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，陳男與陳女是同居情侶，兩人未婚育有未滿1歲的雙胞胎兒子，陳男去年8月起失業，積欠20多萬元債務，生活家計仰賴陳女陪酒賺錢（俗稱傳播小姐或傳播妹），陳女扛家計之餘，每月再拿出1萬8000元給陳男償還債務。

陳男吃軟飯之外，也很會吃醋，陳女陪酒養家，還兼職當臨時演員賺錢，陳男卻認為陳女平時把雙胞胎兒子丟給他照顧，又與男客人曖昧，雙方屢生衝突，去年11月3日中午，兩人又為此爭吵，陳男遂徒手將陳女掐暈，發現她一息尚存，又坐騎陳女身上，雙手掐住陳女脖子10分鐘致死。

陳女死亡後，陳男跟大體與兩名雙胞胎兒子，在租屋處相處約12小時，翌日（4日）凌晨0時，陳男認為自己欠債，沒有能力扶養兒子，陳女又已死亡，未來恐無人照顧兒子，遂將雙胞胎兒子放入洗衣機內，用墊子、毯子覆蓋，花1小時將兩名稚子悶死。

陳女整理租屋處後，拿走陳女的錢與朋友吃喝玩樂，泡在網咖內打電玩與睡覺，同月8日中午台中警方於彰化縣溪湖鎮一間網咖抓到他，他坦承殺害母子三人，檢方引述黎巴嫩詩人卡里紀伯倫的散文《孩子》，「你的孩子不是你的，他們是生命的子女，是生命自身的渴望。他們經你而生，但非出自於你，...生命不會倒退，也不會駐足於昨日」，來說明孩子不是父母的附屬品，父母更無權用自身價值觀，剝奪孩子生存權等道理。

檢方強調，陳男以未來恐無人照顧等理由殺害雙胞胎兒子，理由甚是荒唐，殺人後又拿陳女的錢，跟不知情朋友吃喝玩樂，惡性實屬重大，聲明法院從重量刑。

渣男陳宏嘉殺害女子三人，此三屍命案震驚台灣。（記者張瑞楨攝）

陳女與陳宏嘉在臉書曬恩愛，卻沒想到陳宏嘉會下殺手。（記者張瑞楨翻攝自陳女臉書）

渣男陳宏嘉殺人後，拿陳女的錢吃喝玩樂，於網咖內被逮捕。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法