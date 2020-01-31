工作2年沒領薪 路上巧遇司機刺死角頭老闆

工作2年沒領薪，林姓司機刺死角頭老闆。（記者黃佳琳翻攝）

2020-01-31 11:43:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄陳姓角頭找林姓男子當司機，工作2年期間，陳沒給薪水，平時只會拿零錢給林花用，林離職後在街頭巧遇陳，竟被陳追討6萬元欠款，林自認沒欠錢，但陳率小弟嗆聲、逼債，林一時氣結持刀刺死陳，高雄地院依殺人罪判林徒刑14年、遞奪公權7年。

判決指出，2018年12月17日凌晨，高雄市苓雅區憲政路發生兇殺命案，涉嫌殺人的林姓男子向巡邏員警自首「持刀捅了一名男子」後，員警趕到場查看，發現被害的陳姓男子倒臥在地上不動，身上發現3處傷口，警隨即通報救護車就醫，但傷勢太重仍宣告不治。

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檢警追查後發現，陳是當地角頭，林姓男子曾經是陳男的司機，林幫陳開了兩年車，但期間沒有領薪水，但平時花用都由陳支應；林因不滿陳曾要求他出面當證人，指罪某位曾經得罪過陳的人販毒，林拒絕後與陳關係生變，加上林自認看清陳的為人，於是決心離開。

林男離開後，陳多次向他索討工作期間給的零用金約6萬元，但林自認當司機兩年沒領過薪水，不認為自己有欠陳錢，但陳男仍一直逼債，甚至多次恐嚇他、對他家人駡髒話，案發當晚，林與陳在街頭巧遇，兩人為了這筆債務再起衝突，林男一時氣憤持刀刺死陳男後，再向員警自首。

高雄地院審理時，林男坦承犯行，並說這輩子都會努力償還，希望可以得到被害人家屬的原諒，更不該如此衝動，毀了一個家庭，也毀了自己的人生等語；合議庭認為林男犯後態度良好，判他徒刑14年、遞奪公權7年，全案可上訴。

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