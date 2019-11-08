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台中母子3屍命案 凶嫌竟把雙胞胎丟洗衣機悶死

殺害母子3人的凶嫌陳宏嘉，移送地檢署時不發一語。（記者張瑞楨攝）

殺害母子3人的凶嫌陳宏嘉，移送地檢署時不發一語。（記者張瑞楨攝）

2019-11-08 23:14:55

〔記者楊政郡／台中報導〕據指出，陳宏嘉供稱陳女是傳播妹，常與客人有親密舉動，一直讓他很吃味，加上8月下旬後他沒工作，負責在家照顧1歲雙胞胎兒實在太累，3日當天為了這些家務瑣事，又與陳女吵起來，失控勒斃陳女，當時喪失心智，也心慌了只想逃跑，把小孩也悶死逃離現場，而幾度回現場打掃及拿取他個人及陳女的物品。

陳宏嘉供稱3日中午陳女返家，兩人因家務瑣事又吵起來，出手勒住陳女脖子，她一時喪失意識，後來又發現還有氣息，再次動手勒死。

他在屋內放空自己，不知該如何，陪小孩吃奶、遊玩、睡覺，又隔5、6小時，想說孩子日後沒媽媽也很可憐，決定一不做二不休，當下決定讓他們死，他把2小孩放進洗衣機空間內，然後再從上塞進棉被，一直用力往下壓，直到孩子沒聲音。

事後他為母子3人換上乾淨衣服，為孩子換上新尿布，以涼被覆蓋包裹後，逃離現場，兩度回到案發地點拿取物品，開始展開逃亡，這幾天都睡在車上、網咖，也不敢回家。

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