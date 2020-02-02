男大生下藥迷姦女同學 代價慘被判7年多刑、賠120萬

男大學生阿虎約女同學小芳到小芳住處一起寫課業報告，阿虎外出買飲料給小芳喝時，竟趁機在飲料內下FM2與不明催情藥，性侵小芳。（情境照）

2020-02-02 22:42:04

〔記者王俊忠／台南報導〕男大學生阿虎於2018年3月間約女同學小芳到小芳住處一起寫課業報告，阿虎外出買飲料給小芳喝時、趁機在飲料內下FM2與不明催情藥。小芳喝下摻藥飲料後昏迷，阿虎脫掉女方內褲撫摸下體、在女身旁自慰到射精，再以性器官侵入女方下體（未射精）。刑事部分，阿虎被最高法院判刑7年10個月確定；台南高分院也判他要賠120萬元給受害女同學，不得上訴。

受害的小芳控訴，她與阿虎是同學關係，兩人相約於2018年3月27日到她位於台南市的住處寫課業報告，期間她覺得口渴，阿虎外出買飲料，不料他利用買飲料的時機，暗中把準備好的3級毒品FM2藥丸與成分不明的催情藥摻進飲料裡。

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阿虎再把下藥的飲料拿給小芳飲用，小芳喝下後不久覺得頭暈、上床休息隨即陷入昏迷，同日下午4時許，阿虎見女同學藥物發作、無法反抗情形下，竟大膽伸手撫摸小芳的胸部，接著脫下小芳褲子、摸其下體。

阿虎一時色心大發、先在小芳身旁自慰（俗稱打手槍）到射精，最後把自己生殖器插入女同學的下體，但未射精。雖然事後阿虎把小芳衣物穿回去、再離開犯案處所。當晚11時許，小芳醒來驚覺有異、隔天到醫院檢驗，驗出體內有FM2代謝物與安非他命陽性反應。

小芳並報警驗出她的內褲留有男性精液斑跡、其陰道深部也有同一男性的DNA。警方於同年6月下旬到阿虎住處搜出FM2藥丸、藥粉、含2級毒品搖頭丸與3級毒品K他命的催情藥水1瓶及另瓶催情藥水，查獲阿虎下藥性侵女同學的惡劣狼行。

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