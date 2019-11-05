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渣男在女網友水裡加料 趁睡著硬上要賠百萬

渣男約女網友到家中飲酒作樂，卻在對方白開水中摻入安眠藥，見對方昏睡後性侵得逞。（示意圖）

渣男約女網友到家中飲酒作樂，卻在對方白開水中摻入安眠藥，見對方昏睡後性侵得逞。（示意圖）

2019-11-05 12:15:03

〔記者溫于德／台北報導〕男子羅逸峰被控約女網友到家中喝酒打牌，卻在女網友的白開水中摻入安眠藥，待女網友昏迷後硬上得逞。羅後來被依藥劑強制性交罪判刑9年，全案上訴最高法院中；民事部分，台北地院審結，判羅應賠償女網友精神慰撫金100萬元，可上訴。

前年11月3日深夜11時許，羅逸峰透過微信認識女網友，兩人相約在超商碰面，後分別騎車前往羅的住處飲酒、打牌、聊天；但羅色慾薰心，趁女網友不注意，在白開水中偷摻安眠藥，待女網友喝完昏睡後，羅性侵得逞。

女網友昏迷15個小時後醒來，發現自己未穿褲子，僅穿內褲躺在床上，大腿還有瘀青，羅逸峰還對她謊稱是自己脫去庫子，瘀青也是自己跌倒造成。女網友離開羅的住處後直接到警局報案。

羅逸峰到案後否認犯行，辯稱只有在女網友的白開水摻入催情藥水，目的是為了助興，女網友雖未同意他加入催情藥，但兩人性交時還有交談，「我問她舒不舒服？女網友有回應」。

刑庭法官認為，女網友尿液被檢驗出有鎮定安眠藥，且女網友案發後透過微信詢問羅逸峰當晚發生什麼事時，羅避重就輕回答，因此拒絕採信羅的說詞。一、二審均判羅有期徒刑9年，全案目前上訴三審中。

至於民事，羅逸峰被認定導致女網友精神上痛苦，上週四遭判賠100萬元。

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