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首頁　>　社會

堅稱武漢返台？查無入出境紀錄 通緝犯落網罪加2條

成功分局偵查隊長陳權泰（見圖）說明通緝犯假稱武漢返台。（記者黃明堂翻攝）

成功分局偵查隊長陳權泰（見圖）說明通緝犯假稱武漢返台。（記者黃明堂翻攝）

2020-02-02 17:16:55

［記者黃明堂／台東報導］台東縣警察局成功分局1月30日逮捕潘姓公共危險罪通緝犯，潘男遭逮後自稱1月初經武漢轉從香港搭機返台，有發燒症狀，被警送醫住院２天並檢驗，確認是一般感冒，且查出沒有入出境紀錄，另依違反傳染病防治法及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

成功警分局表示，執勤員警聽聞後，當下雖查無此人入出境紀錄，但見其身體確不適症狀且堅稱數日前剛返台，為求防疫慎重周延，緊急先將潘男戒護送醫就診，並向移民署及該男工作公司複式查證，確認其係謊報入出境紀錄。

另潘男經醫院詳細檢驗及診治後，確認僅係一般發燒感冒症狀，並非感染「武漢肺炎」，經留院觀察兩日後出院。

成功分局除將該名通緝犯逮捕歸案外，有關謊報部分，另依違反傳染病防治法及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

成功分局長蘇偉荃表示，依據傳染病防治法第63條規定：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科300萬元以下罰金」，呼籲民眾若有咳嗽、發燒等身體不適症狀，應主動就醫並向醫師告知近期旅遊史，相關資訊應據實以告，切勿做不實陳述。同時也提醒民眾勿謊報旅遊史或傳遞未經證實之疫情資訊，以免造成恐慌及觸法。

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