為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

又有怪招！見警車追上急停路邊喝酒 騎士真逃過酒駕罰單

台北地院認定，警方無法證明林酒後騎車，判決撤銷原裁決。（資料照）

台北地院認定，警方無法證明林酒後騎車，判決撤銷原裁決。（資料照）

2020-01-30 22:18:20

〔記者張文川／台北報導〕台北市林姓男子清晨騎機車違規右轉，被巡邏員警盯上尾隨，林男加速騎上前方人行道喝了一瓶啤酒，警察趕達制止後實施酒測，酒測值達0.20，開單移請裁決，因他已是第2次酒駕，裁決所裁罰9萬元、吊銷駕照；林男打行政訴訟抗罰，台北地院認定，警方無法證明林酒後騎車，判決撤銷原裁決。可上訴。

判決指出，去年5月5日清晨5點多，林男騎機車從中山區南京東路2段巷內，未打方向燈就右轉至南京東路，中山分局警備隊員警騎機車巡邏發現，懷疑他酒駕，從後方尾隨，林男繼續騎至新生北路口，騎上人行道，員警抵達時，發現他手上拿著一罐已開封的鋁罐裝啤酒，連忙制止他「先不要喝，你騎車還喝酒」，把酒罐拿走，但罐內只剩不到一口酒。

林的前妻隨後也騎機車前來，車上掛著用塑膠袋裝著的幾瓶啤酒，林男趁員警正在準備酒測器時未注意，又開了一罐，當著警察的面又喝下一大口酒，警察要制止已來不及。

林之後施測的酒測值為0.20，達開罰程度、但尚未達公共危險，員警當場扣車舉發違規；台北交通裁決所同月底裁決罰鍰9萬元，吊銷駕照，並參加道安講習。

林男不服，打行政訴訟抗罰，主張他是在停車後，才在人行道上開始喝酒，警方盤查時，他的機車並未發動，他也沒坐在車上，警方沒有理由罰飲酒的路人，要求撤銷罰單。

北院調查，員警雖全程開啟秘錄器錄影，但並未錄到林男是在騎車時還是下車後開酒、喝酒，而酒駕的舉證責任應由警方證明，不應由林男自證停車前沒喝酒，警方測得的酒測值已無從證明是林騎車時的狀況，因此認定警方舉證不足，判林男免罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
過年將車停路邊慘遇酒駕男 6名車主愛車被撞傷
2020-01-28 15:48

過年將車停路邊慘遇酒駕男 6名車主愛車被撞傷
別躲了！棄車拔腿躲土地公廟 桃警狂追200公尺逮酒駕男
2020-01-27 23:18

別躲了！棄車拔腿躲土地公廟 桃警狂追200公尺逮酒駕男
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
越南新法重罰酒駕 啤酒銷量暴跌25％
2020-01-21 13:48

越南新法重罰酒駕 啤酒銷量暴跌25％
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
社會今日熱門
2020-01-29 23:19

鴛鴦大盜闖空門竊走6500萬！過年買彩券落網 影片

2020-01-30 09:49

裝憂鬱10年詐保5千萬 一家8口全起訴

2020-01-30 00:12

賭場春節迎財神...迎到警察 藏身納骨塔旁73人被逮

2020-01-30 05:30

回收老闆6500萬沒鎖 放家中 鴛鴦盜開「運鈔車」2趟搬光

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播