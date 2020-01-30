又有怪招！見警車追上急停路邊喝酒 騎士真逃過酒駕罰單

台北地院認定，警方無法證明林酒後騎車，判決撤銷原裁決。（資料照）

2020-01-30 22:18:20

〔記者張文川／台北報導〕台北市林姓男子清晨騎機車違規右轉，被巡邏員警盯上尾隨，林男加速騎上前方人行道喝了一瓶啤酒，警察趕達制止後實施酒測，酒測值達0.20，開單移請裁決，因他已是第2次酒駕，裁決所裁罰9萬元、吊銷駕照；林男打行政訴訟抗罰，台北地院認定，警方無法證明林酒後騎車，判決撤銷原裁決。可上訴。

判決指出，去年5月5日清晨5點多，林男騎機車從中山區南京東路2段巷內，未打方向燈就右轉至南京東路，中山分局警備隊員警騎機車巡邏發現，懷疑他酒駕，從後方尾隨，林男繼續騎至新生北路口，騎上人行道，員警抵達時，發現他手上拿著一罐已開封的鋁罐裝啤酒，連忙制止他「先不要喝，你騎車還喝酒」，把酒罐拿走，但罐內只剩不到一口酒。

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林的前妻隨後也騎機車前來，車上掛著用塑膠袋裝著的幾瓶啤酒，林男趁員警正在準備酒測器時未注意，又開了一罐，當著警察的面又喝下一大口酒，警察要制止已來不及。

林之後施測的酒測值為0.20，達開罰程度、但尚未達公共危險，員警當場扣車舉發違規；台北交通裁決所同月底裁決罰鍰9萬元，吊銷駕照，並參加道安講習。

林男不服，打行政訴訟抗罰，主張他是在停車後，才在人行道上開始喝酒，警方盤查時，他的機車並未發動，他也沒坐在車上，警方沒有理由罰飲酒的路人，要求撤銷罰單。

北院調查，員警雖全程開啟秘錄器錄影，但並未錄到林男是在騎車時還是下車後開酒、喝酒，而酒駕的舉證責任應由警方證明，不應由林男自證停車前沒喝酒，警方測得的酒測值已無從證明是林騎車時的狀況，因此認定警方舉證不足，判林男免罰。

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