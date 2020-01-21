初戀男友啪啪不愛戴套 女怒告性侵

小君要初戀男友嘿咻戴保險套，被回嗆「這樣就代表妳不愛我！」她自認遭情緒勒索，怒告性侵。（示意圖）

2020-01-21 22:43:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子小君（化名）指控與王姓初戀男友交往一週後，王男就猴急想嘿咻，她要求對方戴保險套，王男竟回：「代表妳不愛我！」對她情緒勒索，事後不顧她反抗霸王硬上弓，小君怒告王男性侵，新北地檢署調查認為，小君未明確向王男表達不願嘿咻之意，且案發後仍與王男在床上擁抱合照，因此認定王男罪嫌不足不起訴。

小君控訴，2015年4月透過朋友介紹與王男交往，交往一到兩週後，王男就開始碰觸她身體，因為這是她第一次戀愛，所以對異性身體比較排斥，王男卻一再表示想嘿咻，她要求對方戴保險套，王男覺得戴套不舒服，她回稱：「那就不要嘿咻」，王男反而生氣回嗆：「這樣就代表妳不愛我！」對她情緒勒索。

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小君說，之後王男仍頻頻說服她發生親密接觸，她在半推半就下嘿咻，期間她覺得不舒服喊，「不要」，王男卻誤以為是「沒讓她舒服」，還換姿勢說要讓她舒服；後來兩人又發生一次性行為，王男說要買情趣用品讓她舒服，她聽了有些不高興，同年7月兩人就因價值觀不同分手，結束短暫戀曲。

王男到案後供稱，兩人交往期間約嘿咻5次，都是合意性交，而且他是買了保險套才跟小君發生第一次性行為。

檢方認為兩人當時是男女朋友，小君對於王男提出嘿咻要求，未嚴詞拒絕或直接離去，而是要對方戴保險套，因此難認王男主觀上知道小君拒絕性交，且案發後小君仍在卡片寫下「寶貝」、「愛你」、「希望我們可以一直永遠在一起」等語給王男，兩人還在床上擁抱合影，與遭性侵被害人反應不同，因此將王男不起訴。

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