「魚肉百姓，以盜其欲」 新埔鎮代會主席涉強盜恐嚇被起訴

新竹縣新埔鎮代會主席王增基涉強盜恐嚇被起訴。（資料照）

2020-01-21 19:07:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新埔鎮代會主席王增基被控指揮「風飛沙幫」幫眾，從事強盜、恐嚇取財、聚眾毆打被害人等不法犯行，新竹地檢署依組織犯罪、強盜等罪嫌提起公訴，檢方引用後漢書「魚肉百姓，以盜其欲」來形容鄉里間人莫不畏懼其勢力，檢方請求法院從重量刑，並依法裁量續予羈押，以保障善良百姓。

新埔鎮代會主席王增基於2011年間因恐嚇取財等案件，經新竹地院判處有期徒刑1年4月確定，2015年6月執行完畢出監，2018年12月當選新埔鎮民代表會主席，竟不知為鄉梓謀取福利，對外指揮「風飛沙幫」幫眾，從事強盜、恐嚇取財、聚眾毆打被害人等不法犯行。

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新竹地檢署接獲情資後，檢察長王文德認此風不可長，必須強力掃蕩，立即指派檢察官葉子誠偵辦，詳為蒐證，去年9月30日指揮刑事警察局四大隊第二隊、新竹市警察局、新竹縣調查站持新竹地方法院核發搜索票與檢察官簽發的拘票，合計搜索15處，拘提王增基、余 男、戴男等15人到案，並扣得具有殺傷力的改造手槍1把、子彈 23 顆、刀械、甩棍及現金440萬元等物。

檢察官訊問王增基等人後，向新竹地院聲請羈押禁見、延長羈押禁見王增基、余男、戴男獲准，偵查期間， 總計傳訊、提訊被告、證人、被害人等計40多人次，今以王增基等13人涉有組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法強盜、妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌，依法提起公訴。

檢方引用後漢書仲長統傳曾謂「魚肉百姓，以盜其欲」，比喻有權勢者欺壓老百姓，如同把人民當成魚肉般，任意宰割 。王增基身為新竹縣新埔鎮民代表會主席，自2011年間即以其職務及身分之便而邀結幫派份子，實施強暴、脅迫、恐嚇取財等暴力犯行，2015年6月 出監後，仍重操此業，魚肉鄉民，鄉里間人莫不畏懼其勢力，檢方認為王增基行徑實不足取，除請求法院從重量刑外，並依法裁量續予 羈押，以保障善良百姓。

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