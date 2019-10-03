鎮代會主席是風飛沙老大 刑事局剷惡霸逮15人

2019-10-03

〔記者邱俊福／台北報導〕新竹縣新埔鎮代會主席王增基，為「風飛沙」幫老大，涉嫌糾合手下以暴力介入討債、土地開發、科技公司股權糾紛與向死亡車禍肇事者索討賠償金，只要對方稍有不從，隨即率眾出手痛毆、潑漆、砸毀住處、恐嚇，行徑囂張，刑事局偵四大隊第二隊蒐證提報為治平對象，日前將他跟幫眾共15人檢肅到案，承辦警方直呼他根本是「地方惡霸」。

警方調查，58歲王嫌2013年曾因捲入區段徵收案強包拆工程，又恐嚇建設公司，不滿遭判刑，還找幫眾亮槍，逼簽本票，2015年出獄後，經警方初步釐清，又涉及新竹地區5件加重強盜、恐嚇取財、傷害、恐嚇、強制及毀損等重大暴力案件。

2016年，王嫌向新竹地區一處建築工地，強索道路使用費，糾眾毆打工地主任。去年間，有名債權人委託王嫌出面索討400萬元債務，詎料王嫌先向其要求謝禮，該債權人攜帶100萬元，結果王嫌認為不夠，糾眾毆打該債權人與陪同前往的友人，甚至強盜債權人之友人放在車內的80萬元現金，同年也介入芎林鄉的整合工業用地土地開發，對釘子戶毆打、恐嚇。

不僅如此，今年初，王嫌介入新竹一家科技公司股權糾紛，股東遭到毆打，以及受託向一場死亡車禍肇事者索討800萬元賠償金，竟向肇事者的堂兄弟要錢，不僅出手毆打，還對其住處潑漆、砸毀、破壞監視器、放爆裂物等。

警方週一搜索、拘提，查獲改造手槍1支、子彈23發、K他命、商業本票、民意代表識別背心及現金440萬元等贓證物，逮捕王及手下共計15人到案，警訊後依組織、強盜、恐嚇取財、槍砲、傷害及毀損等罪嫌，移送檢方偵辦，其中王嫌與戴姓、余姓幫眾等3人經檢方聲押獲准。

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