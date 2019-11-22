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長治鄉代董寶達涉賄選判刑 依法應停職

長治鄉代董寶達父女及黃姓巡守隊長涉嫌買票，被屏東地地院依違反選罷法判刑。（記者李立法攝）

長治鄉代董寶達父女及黃姓巡守隊長涉嫌買票，被屏東地地院依違反選罷法判刑。（記者李立法攝）

2019-11-22 22:02:23

〔記者李立法／屏東報導〕長治鄉民代表董寶達在去年選期舉間，涉嫌透過女兒及黃姓社區巡守隊長向選民買票被屏東地檢署查獲，3人都否認賄選，檢方仍依違反選罷法起訴3人，屏東地方法院審理後，採信檢方所提事證，分別判處3人各4年、3年4個月及3年2個月徒刑，可上訴。

屏檢調查，董寶達為求當選長治鄉代，涉嫌將5000元交給黃姓巡守隊長再向林姓選民等人買票，董寶達並親自交付2000元給有投票權的蘇姓選民，他的女兒為求父親當選，涉嫌以1500元向另一位蘇姓選民行賄。

董寶達強調，他絕沒有拿錢向蘇姓選民買票，拿5000元給黃姓巡守隊長，是買豬肉用的，不是賄款；黃姓巡守隊長也說5000元是要買豬肉為服務處煮飯湯用的，絕沒有向林姓選民行賄；董女則說，拿1500元給蘇男，是因蘇男的老闆過世，她請蘇男幫忙訂花圈致意，根本不是買票。

屏東地院法官並不採信3名被告辯詞，依違反選罷法第99條第1項交付賄賂罪，判處董寶達4年徒刑，褫奪公權3年，判處董女利3年4個月徒刑，褫奪公權2年，判處黃姓被告3年2個月徒刑，褫奪公權2年。

依照選罷法規定，鄉民代表違反選罷法第99條第1項交付賄賂罪，一審被判有罪且無緩刑者，依法自判決之日起，停止其職務或職權，不過仍保有鄉代資格，除非上訴後改判無罪，才可於任期屆滿前復職。

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