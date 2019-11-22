竹東鎮長羅吉祥涉賄選 判刑3年10月、褫奪公權4年

竹縣竹東鎮長羅吉祥涉賄選案，地院宣判有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。（資料照）

2019-11-22 19:52:08

〔記者洪美秀、蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮長羅吉祥被控，去年鎮長選舉期間，透過二重里鍾姓里長以3萬元向13位里長綁樁，新竹地院審理終結宣判，依違反選罷法交付賄絡罪判羅有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，除了鍾姓里長遭判1年10月，褫奪公權2年外，其餘里長皆判有期徒刑2月，褫奪公權1年。

羅吉祥：會上訴捍衛名譽與清白

對於宣判的結果，竹東鎮長羅吉祥強調深感訝異，也感到非常遺憾，因為還沒有收到判決書，也不知道判決的理由是什麼，他強調絕對沒有買票賄選的行為，相關各位里長也在法庭上供證稱與本人並無任何買票賄選之行為，法院的判決，不但是對本人，對各位里長而言，也都是一個錯誤而無法令人接受的判決。

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羅吉祥聲明，會在收到判決書後，一定會依法提起上訴，捍衛自己與各里長的名譽及清白。

判決書指出，羅吉祥去年在擔任新竹縣議員期間，投入竹東鎮長選舉，為求勝選，交付42萬元給鍾姓里長，由鍾分別交給竹東地區13位里長，以每人3萬元綁樁，要大家「幫忙一下」、「支持羅吉祥」。之後，羅吉祥又親送3萬元給范姓、陳姓里長，但遭兩人當場拒收。

這起肉粽型賄選案件，羅吉祥除了針對里長以3萬元綁樁，也會贈送茶葉給鄰長，或發放千元工資給走路工。不過，走路工部分，檢方偵辦時認定發放的文宣金額過高，但法官卻認為檢方忽略發送選舉文宣品需逐戶送達到各住戶（選民）手中，非定點發放或到家戶郵筒。

另外，法官指出，此案發放文宣者均由里長自行選任鄰長或熟識的里民發放，本身存有一定的熟識度與信賴關係，候選人若硬性要求事後回報機制，並無實質上的意義與必要。

加上檢方偵查時認定竹東鎮長選舉，羅吉祥的另名競爭對手吳勝松，兩人竟有相同的樁腳，且這些樁腳竟同時幫羅、吳兩人買票。依照現今選舉實務及一般經驗法則，極不合理且矛盾。

法官認為，羅吉祥發放3萬元給里長綁樁，3萬元已經是一名里長薪水的三分之二，客觀上足以動搖或鞏固投票人的投票意向，認定里長收賄部分，違反選罷法交付賄絡罪，但發放文宣工資走路工部分無罪。

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