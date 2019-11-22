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老屁孩帶女友灌三秒膠 警方從電影票找到人

陳姓男子不滿機車被移位，到文具行買三秒膠灌停在旁邊的車。（記者王捷攝）

陳姓男子不滿機車被移位，到文具行買三秒膠灌停在旁邊的車。（記者王捷攝）

2019-11-22 08:16:52

〔記者王捷／台南報導〕陳姓業務騎車載女友到專門播藝術片的真善美劇院看商業片，看完後發現機車被「喬了位」，他懷疑是停在旁邊的蕭姓女子偷移車，當下就到劇院樓下的文具行買3秒膠，灌進蕭女的機車鑰匙孔，女友則笑看陳男惡作劇，事後蕭女提告毀損，據了解，警方從電影票刷卡紀錄查到陳男，但陳男疑似認為只是惡作劇，至於是否要和解，警方表示偵查不公開，訊後警方將陳男依毀損罪嫌函送。

台南真善美戲院專門播放藝術片，搶攻文青市場，讓南部觀眾看藝術片再也不用「北漂」，陳男衝著劇院名氣，帶著女友一起去劇院，由於劇院在大馬路邊停車不便，雖然劇院後方有停車場，但是多數民眾習慣將機車停在劇院前數量較少的路邊機車停車格，當時陳男很幸運，路邊停車格最邊邊剛好有空格，陳男停好車後就跟女友去看電影。

陳男原本機車停在最旁邊的停車格，但看完電影要牽車時，陳男的機車多停了一輛蕭女的機車，他懷疑是蕭女偷移車，讓他牽車很不方便，他看見劇院樓下就是文具行，疑似突然心生報復，到文具行買了三秒膠，接著就把膠水灌進蕭女的機車鑰匙孔，陳男的女友笑看陳男惡作劇，接著兩人就離開現場。

蕭女發現機車鑰匙孔被灌膠，報案請警方到場，據了解，警方花了一個多月從監視器及電影票刷卡紀錄，掌握了陳男身分，但陳男認為這是惡作劇，至於陳男是否與蕭女和解，警方表示涉及偵查不公開不方便透露。

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