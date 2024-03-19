長男控2胞弟獨佔遺產敗訴 法院：母遺囑批他「大逆不孝」

一名長男控兩名胞弟獨佔遺產，經提告，北院透過遺囑發現長男批他「大逆不孝」，並基於這份遺囑為真，故命長男喪失遺產繼承權。（資料照）

2024/03/19 20:42

〔記者溫于德／台北報導〕一名長男請母親作保被拒，竟離家7年且對家中事務不聞不問，連母親的告別式都沒參加；長男卻在母親過世後指控2名胞弟獨佔遺產，決定提告請求塗銷房產登記，也應依比例分割遺產。台北地院認定母親指長男「大逆不孝」的這份遺囑為真，故命長男喪失遺產繼承權；可上訴。

據悉，這份遺囑載明：「本人所有不動產、動產、財物，均由次子、參子等二人繼承」、「長子喪失繼承權（含特留分），因其大逆不孝，於103年之前已陸續拿走現金貳佰萬元，又要我再給予作保證人，未答應後，即搬出家門更換電話，從未關心聯絡，不但不曾聞問，且本人臥病期間，始終未曾探視關心，造成本人精神上莫大的痛苦與難過」。

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判決指，長男主張，母親2021年逝世後留下一間價值近2000萬元、位在新北市的房產，以及存款4123萬多元，然兩個弟弟擅自以遺囑繼承，妨害身為胞兄的繼承權。

長男也說，胞弟拿出的遺囑並非出由母親親自書寫，也不符合自書遺囑的法定要件，代表無效；另他與母親感情深厚，雖2015年間他有創業資金需求而與母親發生摩擦，後來他赴中國工作則擔心影響聚會氣氛才沒有出席，然並未與母親斷絕聯繫，同時否認口出惡言。

長男最後強調，疫情期間他滯留中國時，突然接到胞弟通知「媽媽走了」，他想要進一步詢問母親臨終情況及後事處理細節，胞弟卻都拒絕理會，甚至不顧他的反對，在訃聞中逕自排除他的姓名，幸好他委託友人參加母親告別式，自己則以視訊方式參與。

兩名胞弟告訴法官，2014年大哥離家後對家中事務不聞不問，也未曾主動聯繫母親，甚至告知「以後你們所有的好與壞都不用讓我知道，我就算死也不會再跟他們見面」，後來母親臥病在床期間，大哥也未曾主動探望，確實令母親承受莫大的痛苦與難過，因此，在母親合法立下遺囑情況下，這份遺囑具有效力。

胞弟還透露，大哥數次以創業為由，向母親借款近200萬元，卻不知感恩，再要求母親擔任貸款的保證人，被拒後立刻嗆聲「不論未來我的發展如何，請放心我絕不再開口向您拿一毛錢，只要是您的財產我全部都不會要」，此後大哥離家未歸，甚至拒絕替母親慶生且視親人如陌生人，令母親痛心疾首，心寒不已，最終臥病在床並離世。

北院根據調查局鑑定筆跡的結果，認定遺囑確實由母親本人簽簽，且無任何增減或塗改，再依相關對話紀錄、匯款紀錄等，認定長男至少有7年時間沒有探視、聯絡母親，害母親晚年臥病時仍對大兒子終日懸心，才會明示大兒子不得繼承遺產，故命他的遺產繼承權不存在。

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