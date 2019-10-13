不滿機車遭移動 男雞蛋砸車還拿木棍理論

2019-10-13 20:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓男子，不滿廖姓男子移動他的機車後停車，昨晚拿雞蛋蛋洗廖男的汽車，並打電話叫廖男到場理論，陳男還手拿一根木棍在旁來回走動，警方獲報到場後，發現該處是公有道路白線內，任何人都可停車，陳男砸雞蛋的行為已涉及毀損，不過廖男尚未提告，至於拿木棍是否涉嫌恐嚇？警方則說需進一步釐清。

台中一位廖姓民眾，12日將車停在大里立新一街的路旁，停車時並移動50多歲陳姓男子的機車，沒想到陳男發現機車遭移動，並佔走車位後不滿，竟拿雞蛋砸廖男的擋風玻璃，還打電話要廖男到場理論，廖男和家人到場後見愛車被蛋洗，陳男還手拿木棍四處走動狀似恐嚇立刻報警。

廖男事後在臉書社團「大里人聊天室」貼文指「在立新一街國中旁邊，用機車佔位還很有理....請小心自己的愛車，唉唉，理論時還拿棍子出來」，網友看到紛紛留言「白線，停車問題就是先到先停囉」 、「支持全面改成路邊收費停車格」。

大里立仁里長鄭伯其今天表示，昨晚接獲雙方電話，陳男還透過友人表示，願意幫廖男清洗車子，因此有勸雙方不要因為停車傷了和氣，坦承大里十九甲地區因車位難尋，不少民眾以機車或者「一車換一車」的方式佔車位，才會造成停車糾紛。

霧峰分局19甲派出所警方表示，獲報後到場發現，該處是道路白線外可停車的公共空間，所有民眾都可停車，陳男砸雞蛋已涉嫌毀損，至於移動機車是否造成機車損壞，則需由陳男提出相關證據，不過目前雙方都未提告，至於陳男手拿木棍，陳男初步表示，因看對方有多人到場，不知對方來意才拿木棍自保，並未攻擊對方，是否涉嫌恐嚇需進一步調查釐清。

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