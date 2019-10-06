團購阿信用的筆沒收到？團主爆挪款私用五迷揚言提告

2019-10-06 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕知名樂團五月天主唱阿信今年5月間曾在臉書PO宵夜文，當時入鏡的一支筆也引發粉絲發起團購，日前卻爆出團購主遲未出貨，後來更發文稱是因資金調度出問題，引發訂購的粉絲不滿，甚至揚言要對發起團購的人提告。

五月天主唱阿信5月1日曾在臉書上PO「宵夜文」，並附上一張拿筆畫貓喊「很餓」的照片，引發五迷們討論，事後有團購主《潼潼 X 團主》對阿信使用的筆發起團購，讓該款筆賣到缺貨。但日前卻爆出團購主遲遲未出貨，引起買家不滿，結果《潼潼 X 團主》在9月初才PO文稱，因為先前多買香港演唱會門票卻賣不好，有先挪用後面小物的費用來填補，但資金調度有問題，導致團購的筆尾款費用無法順利支付給廠商，不過《潼潼 X 團主》也再三保證會盡快出貨，將貨都寄給大家。

該文發出後引發網友嘩然，紛紛留言批評「妳真的很糟糕，我很少跟團的，真是破壞人之間的信任，不配當五迷」、「有多少錢就看多少演唱會，不要利用其他五迷辛苦賺的錢滿足私慾」、「從妳的說明我們還是無法清楚看見錢到底花在哪裡，演唱會的門票，幾月幾號多少錢有幾張？麻煩您表列讓大家能夠看清楚，不然還是沒有解答到大家的疑問」、「太過份了！！！原來真的是挪用資金！」也有網友提出質疑，「香港4月中付款完成，門票也交收了，筆5/7才開始收款，何來拿筆補香港之說？」，並要求《潼潼 X 團主》應出面給個交代，否則將提告。

除此之外，在相關發文底下也陸續有網友冒出，指稱先前曾跟團團購其他周邊或者演場會票的票，也有被拖延出貨或是賣黃牛票的狀況，還有不少網友則是要求《潼潼 X 團主》應該公布全部的發貨日程。

據悉，《潼潼 X 團主》雖然有持續PO文，指有陸續辦理退款及出貨，但在PO文下方仍持續有不同網友留言表示沒收到，紛紛催促或表示不滿，有些人更為此要求，應公開處理進度，並要求《潼潼 X 團主》確實回覆，不要對留言視而不見。

五月天主唱阿信5月1日曾在臉書上PO「宵夜文」，並附上一張拿筆畫貓喊「很餓」的照片，引發五迷們討論，事後有團購主《潼潼 X 團主》對阿信使用的筆發起團購。（圖擷自五月天 阿信臉書）

《潼潼 X 團主》在9月初才PO文稱，因為先前多買香港演唱會門票卻賣不好，有先挪用後面小物的費用來填補，但資金調度有問題，導致團購的筆尾款費用無法順利支付給廠商。（圖擷自臉書）

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