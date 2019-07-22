驚！泰國交通糾紛機車駕駛爆氣 車鑰匙猛插對方太陽穴

2019-07-22 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國日前發生一起「車鑰匙傷人事件」，1名機車騎士與汽車駕駛發生交通糾紛，豈料，這名機車騎士一氣之下將車鑰匙往對方太陽穴插下去，讓汽車駕駛當場血流不止，幸送醫急救後已無大礙，汽車駕駛的傷勢照片被上傳到網上，引發熱議。

綜合外媒報導，泰國臉書粉專「Rider Gossip」昨（21）日貼出被害者的傷勢照片，照片中，一半以上的車鑰匙被插進汽車駕駛的太陽穴中，顯示機車騎士下手力道之重。

據《khaosod》報導指出，這名18歲的汽車駕駛在開車送貨途中，貨物突然從後車廂掉出，情急之下，汽車駕駛趕緊踩煞車，使後方機車騎士差點撞上，汽車駕駛當下趕緊揮手致歉。

據了解，這名機車騎士當時處於酒醉狀態，一氣之下，拔出機車鑰匙往對方的太陽穴用力一插，造成汽車駕駛當場血流不止，被送往醫院救治，X光照片顯示，車鑰匙深深穿入汽車駕駛頭骨。不過，在手術後已無大礙。

對此，機車騎士同意支付3000到4000泰銖（約3028到4037台幣）的醫療費，並表示，自己當時處於酒醉狀態，並不是有意的，警方也將涉案人帶回警局訊問，進一步釐清事發經過。

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