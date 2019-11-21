魏應充合併執行4年8月 確定要關

台中高分院受理裁定魏應充詐欺及違反食品衛生管理法，彰化地檢署聲請裁定合併執行刑，下午裁定出爐8罪合併執行4年8月，彰檢在收到裁定書後即可訂出入監報到時間，這次不會再搞烏龍了。（資料照）

2019-11-21 17:11:55

〔記者楊政郡／台中報導〕台中高分院受理裁定魏應充詐欺及違反食品衛生管理法，彰化地檢署聲請裁定合併執行刑，下午裁定出爐8罪合併執行4年8月，彰檢在收到裁定書後即可訂出入監報到時間，這次不會再搞烏龍了。

台中高分院裁定書指出，被告魏應充因詐欺取財之1罪及違反食品安全衛生管理法之7罪（共8罪），分別經智慧財產法院105年度刑智上易字第38號、本院104年度矚上訴字第1718、1722號各判處有期徒刑2年、11月、11月、1年6月、7月、7月、8月及7月（以下依序稱為編號1至8）確定在案。彰化地檢署檢察官聲請定應執行之刑，本院審核後認與法相合，於民國108年11月21日裁定應執行有期徒刑4年8月，上開定應執行刑之裁定，依法仍得提起抗告，全案尚未確定。

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據了解，最高法院本月初裁定魏應充涉及從越南進口飼料用劣油案，違反食品衛生管理法，經彰化地院判決無罪，而台中高分院改判15年徒刑，最高法院裁定其中7罪定讞，總刑期相加為5年9月，並未進行合併執行裁定。

但彰化地檢搞烏龍，直接囑託台北地檢代執行，北檢通知魏應充本月15日報到，彰檢發現5年9個月並非合併執行刑，僅是各罪刑期總和，且魏應充還有前案（即智慧財產法院105年度刑智上易字第38號2年徒刑），受刑人都可依法聲請合併執行，彰臨時喊卡，傳真文件給北檢要求暫緩，就是要緊急向台中高分院聲請定出合併執行刑。

台中高分院指出，有關魏應充所犯罪責，最先定讞的是智慧財產法院105年度刑智上易字第38號，判處2年（他已入監並假釋出獄中），而又觸犯食品安全衛生管理法7罪（台中高分院審理、最高法院裁定定讞的部分，總刑期5年9月），就這8罪進行合併執行裁定。

合議庭指出，這8罪最高是2年、還有11月、11月、1年6月、7月、7月、8月及7月，綜合參酌8罪確定判決所載，與本案定應執行刑之罪，有關之量刑事由及檢察官、被告魏應充之選任辯護人所表示意見等一切情狀，定其應執行刑為有期徒刑4年8月，以合於罪刑相當原則及比例原則。

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