警校生跑步昏倒成植物人 父含淚批警專卸責

廖父庭後批警專卸責。（記者溫于德攝）

2019-11-21 14:01:33

〔記者溫于德／台北報導〕廖姓警專生參加學校3千公尺跑步後昏倒，雖撿回一命卻成為植物人；廖男父母認為警專與在場教官張一平均有疏失，訴請國賠2900萬餘元。台北地院上午首度開庭，警專委託律師否認疏失，廖父坐在旁聽席不以為然，庭後也含淚批警專「卸責！」

廖姓父母主張，除張一平有過失外，警專現場沒有救護車加上無救護制度，且對於發生緊急傷病也未合理通知，因而索賠給付醫藥費、勞動力減損、宗教捐款（祈福費）、撫養費與精神慰撫金等共2900萬餘元，未來也將視療程支出增加求償金額。

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全案今開庭，除廖父坐在旁聽席外也委託律師萬建樺表示，若起初就對廖生使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），廖生便不會心臟休克、缺氧等，但張一平當下非但未叫其他學生拿AED，也未作CPR，僅有搖晃呼叫，加上警專不只沒有救護車，更沒有救護小組，種種因素導致廖生變成植物人。

警專委託律師則稱，校方有在黃金時間4分鐘內急救廖生，包括張姓教官立刻CPR，並呼叫其他教官繼續實施；至於原告很介意僅對張生「搖晃呼叫」，卻未作心肺復甦術一事，被告律師解釋，「搖晃呼叫」是執行CPR的第一動作，並非沒動作，且也同時請其他教官與醫護人員到場協助。

另就廖姓父母求償勞動能力減損每月5萬元方面，被告律師認為不需賠償的原因在於，廖生事發當下尚未通過警專特考，未來是否順利考過當上警察仍是未知數；法官庭末諭知明年1月7日再度開庭。

廖父庭後含淚提到，廖生是他4個小孩中年紀最小一位，現已無意識的兒子都住在護理之家，醫生近期也告知，兒子這種病況在1年內是最佳復甦時間，若超過1年進步不大，應該永久成為植物人。

廖父接著說，警專事發後完全沒探視過兒子，且張一平第一時間確實未幫兒子做CPR，警專稍早卻還否認賠償責任，顯見在卸責；廖父認為，當時在學的同班警專生為何願意在刑事偵查時出面作證，可知就是因看不慣教官當下作為，否則不會冒著學校給的壓力出面。

廖父強調，張一平大概是全台第一位在學生發生急難時，阻擋學生叫119的教職員，不過廖父離去前改口表示，學校後來有派訓導主任探視兒子1次，但他推著輪椅帶兒子去警專卻看不到校長，很無奈。

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