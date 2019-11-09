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單親爸遇搶劫！頭骨碎裂、癱瘓後腦塌 兇手稱「只打一拳」

美國紐約（New York）一名32歲的爸爸奧古斯丁（Steven Augustine）去（2018）年5月被歹徒搶劫，左半邊頭骨疑遭到棒球棍打碎，就此癱瘓。（圖擷取自募款網站GoFundMe）

美國紐約（New York）一名32歲的爸爸奧古斯丁（Steven Augustine）去（2018）年5月被歹徒搶劫，左半邊頭骨疑遭到棒球棍打碎，就此癱瘓。（圖擷取自募款網站GoFundMe）

2019-11-09 23:56:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約（New York）一名32歲的爸爸奧古斯丁（Steven Augustine）去（2018）年5月被歹徒搶劫，左半邊頭骨被打碎，就此癱瘓，日前甚至併發罕見的「腦部塌陷綜合症」（sunken brain syndrome），頭部左半部嚴重凹陷，必須藉由手術、置入「新頭骨」延續性命！

綜合外媒報導，奧古斯丁是一名廚師，獨力扶養7歲和11歲的兒子，但在2018年5月下班回家時被歹徒搶劫、毆打；醫師指出，奧古斯丁應是遭到棒球棍毆打，才會導致左半邊頭骨幾乎被打碎、無法復原，從此癱瘓在床。

奧古斯丁的母親唐納（Donna）在兒子遇害後，一直陪在他身邊，但他的病情卻持續惡化；醫師為奧古斯丁進行顱骨切除手術後，還併發非常罕見的「腦部塌陷綜合症」，頭部左半部嚴重凹陷，由於先前置入的鋼板不斷引發感染、險些喪命，需藉由進一步手術置入專家特製的「塑膠頭骨」來保護他的大腦。

據報導，歹徒邁爾斯（Charles Miles）案發後僅承認「打了一拳」，聲稱奧古斯丁頭部的創傷是摔倒造成的，最後僅受到「輕罪指控」，被判處1年有期徒刑，但服刑72天就假釋出獄。

唐娜表示，並不相信一拳能造成這樣的損害，對判決結果十分不滿而傷心，誓要為幾乎成為「植物人」的兒子討回公道，並指出，兒子「每天都在戰鬥」，每當她走進病房，他都會醒來，努力的用眨眼傳達「是」與「否」回應她。

幸運的是，奧古斯丁現在已獲得紐約政府相關組織的資助，即將進行手術、置入「塑膠頭骨」，而他的親朋好友則透過網路募款，持續為他籌措醫療費用，讓他出院後能在母親家中休養。

奧古斯丁是一名廚師，獨力扶養7歲和11歲的兒子。（圖擷取自臉書）

奧古斯丁是一名廚師，獨力扶養7歲和11歲的兒子。（圖擷取自臉書）

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