日韓中峰會 聯合聲明避提安保

日韓中3國領袖峰會27日落幕，日本首相岸田文雄（左起）、南韓總統尹錫悅、中國國務院總理李強在會後召開聯合記者會。（歐新社）

2024/05/28 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕相隔近四年半舉行的日韓中三國領袖峰會廿七日落幕，三國將以重啟自由貿易協定（FTA）談判為契機，從人員往來等實務層面修復關係。儘管三國峰會在經濟合作方面取得一定成果，但在與安全保障相關的北韓和台灣局勢等問題上，三國認知仍存有歧異，聯合聲明避免深入觸及，日方原本爭取納入「反對片面改變現狀的嘗試」等措辭，但最後並未出現。

重啟並加速三國FTA談判

這次三國峰會由南韓總統尹錫悅擔任地主國，日本首相岸田文雄和中國國務院總理李強出席。會後三國領袖召開聯合記者會，發表共同聲明，強調為維持區域穩定繁榮，三國同意強化與東南亞國協（ASEAN）國家合作的重要性，也認同北韓非核化與朝鮮半島穩定符合三國的共同利益。

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這次三國峰會的具體合作事項，主要聚焦於經濟與人員交流，包括重啟並加速三國FTA談判，藉此擴大經貿、尤其是區域供應鏈的合作，同時也將強化人工智慧（AI）、數位經濟、綠色經濟等尖端技術的合作；另外則是將明年起的兩年，訂為「日韓中文化交流之年」，加強人員往來，至二○三○年將觀光等交流人次從三千萬人提高到四千萬人。

日本經濟新聞報導，中國苦於經濟停滯，不斷向日韓喊話，希望重啟FTA談判。一旦日韓中FTA成立，再加上東亞的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），將建立一個三國均加入的亞洲巨大經濟區。日韓對中國的貿易依賴度極高，實務上也很難和中國經濟「脫鉤」。而日韓也希望透過重啟FTA談判，換取中國在安全領域做出讓步。

岸田表明反對片面改變現狀

至於安保領域，包括日本擔憂「台灣有事」，以及日韓均關注的北韓飛彈和核武開發等問題，中國的態度強硬。岸田在共同記者會上並未提到「台灣」，但他強調曾在會中表明，無論在何處，都不會容忍以武力片面改變現狀的立場。讀賣新聞會前曾報導，日方希望將此納入聯合聲明，但未成功。對於北韓問題，聯合聲明僅表示，「我們就區域和平與穩定、朝鮮半島無核化及綁架日本人問題，強調了各自的立場。」

美日韓外交副首長將在美對話

另一方面，美國國務院廿七日指出，副國務卿坎貝爾卅一日將與日本外務省事務次官岡野正敬，以及南韓外交部副部長金洪均等外交副首長層級官員，在維吉尼亞州舉行三邊對話，屆時將強調集體強化在經濟安全等領域的合作，以及維護台海和平穩定的重要性。此外，坎貝爾和岡野正敬將先於卅日舉行美日戰略外交與發展對話的首次會議。

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