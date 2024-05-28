挑戰小池百合子 蓮舫參選東京都知事

台裔日籍立憲民主黨參議員蓮舫，廿七日宣布出馬角逐東京都知事。（法新社）

2024/05/28 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕預定七月七日投開票的東京都知事選舉，很可能形成兩位前女主播的戰爭！台裔日籍立憲民主黨參議員蓮舫，廿七日宣布出馬角逐東京都知事，挑戰尋求第三任的現任知事小池百合子。兩人在從政前都曾擔任電視台主播。

形成兩位前女主播的戰爭

東京都知事選舉將於六月廿日公告、七月七日投開票。由於日本的地方首長並無連任限制，即將任滿兩屆八年的小池百合子，也預定近日宣布尋求第三任。蓮舫搶在小池宣布前，於立民黨黨部召開記者會、宣布轉換跑道，問鼎東京都的百里侯。

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現年五十六歲的蓮舫，父親為台灣人、母親為日本人，就讀青山學院大學時參加選拔，以泳裝女郎身分進入藝能界，後來擔任電視新聞節目主播，二○○四年轉戰政壇，當選東京選區的參議員，至今已任四屆。

蓮舫主張十七歲時即取得日本國籍，但因無法提出放棄中華民國國籍的證明，在二○一六年競選日本民進黨代表時，曾因台灣和日本雙重國籍疑雲引發爭議，她在當年九月才脫離中華民國國籍。

二○○九年，蓮舫所屬的民主黨成功取得政權，蓮舫也被任命為行政革新大臣，成為時代寵兒。不過，她在檢討政府預算是否浮濫時，決定刪減新一代超級電腦的預算，甚至發言表示「成為世界第一的理由是什麼？第二名不行嗎？」引發科技界譁然，這句「第二名不行嗎？」也成為蓮舫從政的迴力鏢。

即使如此，蓮舫在東京仍獲得高度支持，二○一○年競選參議員連任時，拿下全國最高的一七一萬票，二○一六年則拿下一一二萬票。

二○一六年民主黨與維新黨合組民進黨，蓮舫打敗前原誠司和玉木雄一郎，成為民進黨黨魁，但在隔年的東京都議會選舉中，小池領導的都民第一之會橫掃都議會五十五個議席，民進黨僅拿下五席慘敗，蓮舫的黨魁當不到一年即黯然下台。

蓮舫在二○一六年曾誇讚小池百合子「正在與舊政治戰鬥」，是令她崇拜的「耀眼女性」。對於這次出馬挑戰小池，蓮舫表示，八年來小池身為東京都知事，曾說要改變所謂的「伏魔殿」（東京都議會）、黑箱政治的東京都政府，但結果不如預期，當年的競選承諾幾乎都跳票。

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