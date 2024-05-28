美菲小島軍演 阻中突破島鏈

美國和菲律賓陸戰隊4月底、5月初曾在靠近台灣的菲律賓小島，為可能爆發的台海衝突進行演練。圖為美菲陸戰隊在菲國巴拉旺省進行空降作戰演習。（歐新社檔案照）

2024/05/28 05:30

距台一箭之遙演練 在台海衝突初期為盟軍爭取反應時間

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報（WSJ）廿六日報導，美國和菲律賓陸戰隊四月底、五月初曾在菲國最北端距離台灣僅約一百多公里的小島演練，包括熟悉島上地形、資源，模擬如何在不被中國偵測到的情況下蒐集戰場情報等，俾便在台海衝突初期為美軍和盟軍爭取反應時間，阻止中國突破「第一島鏈」，以及反制中國的「反介入」行動。

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美軍陸戰隊濱海團 呂宋海峽三島演練

據報導，參與演練的美軍「第三陸戰隊濱海作戰團」在兩年前創建，是陸戰隊吸取伊拉克和阿富汗戰爭教訓後所設立，以應對大國競爭。成立兩年來，第三陸戰隊濱海團在夏威夷群島訓練，於加州進行模擬作戰，並四度前往菲律賓。該部隊演練的地點為呂宋海峽的雅米島、伊拜雅島和巴丹島，這些島嶼距離台灣最南端不到一百英里（約一六○公里），不到一小時即可抵達台灣。美軍認為，能從最靠近中國的島嶼與共軍作戰至關重要。

美軍陸戰隊的目標之一，是在台海衝突初期讓中國陷入困境，為其他美軍爭取時間。他們將在前線使用感測器和小型無人機獲得戰鬥地點的特寫照片，並發射飛彈摧毀中國船隻，或將目標數據發送給美軍和盟軍的機艦，以進行攻擊。華府智庫「新美國安全中心」資深研究員瓦瑟（Becca Wasser）指出，一旦中國武力犯台，美軍陸戰隊濱海團將動員阻止中國艦隊跨出第一島鏈、威脅遠處美軍。

攜帶飛彈和雷達 蒐集情報並隱蔽通訊

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員顏森（Benjamin Jensen）說，這些規模更小、更靈活的部隊堪稱「廿一世紀的瀕海騎兵」，理想狀況是在第一島鏈島嶼都部署這種部隊，並機動行動，迫使中國「不斷搜尋」其蹤跡。因此，在演習中，陸戰隊員攜帶飛彈和雷達，分批部署在不同島嶼沿岸，並盡可能快速移動，以免遭解放軍發現。

為此，這些陸戰隊必須「輕裝上陣」，能夠跨島獲取食物、燃料和飛彈，並蒐集有關敵人行動的訊息。美軍陸戰隊一直在評估這些島嶼的潛在作戰條件，了解如何取得水和食物、必須使用多少燃料、直升機可降落地點，以及適合何種車輛，同時也仔細勘查面向台灣的地帶。

不過，在偏遠地點進行部署困難重重，有些地區僅有小型直升機停機坪，也並非總有足夠寬的道路可運送雷達系統、飛彈發射器，目前小型機動艦艇也不足，不利於人員和裝備補給。相較之下，中國是在「自家後院」作戰，美軍陸戰隊光是打開收音機或雷達，都可能暴露位置。

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