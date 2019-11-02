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身價上億男搶開球車 桿弟摔癱判賠千萬

周婦摔成植物人。（家屬提供）

周婦摔成植物人。（家屬提供）

2019-11-02 05:30:00

〔記者王定傳／新北報導〕擁上億身價的上市公司豐泰企業董事陳仕榮，去年到新北市林口高爾夫球場打球時，自駕只能由「桿弟」駕駛的球車載80多歲母親，讓「桿弟」周姓婦人站在球車後方踏板上，過彎時害周婦摔成植物人。新北地院認定陳男須賠償周婦及其家人合計1004萬餘元。

周婦女兒說，陳男事後只探視過3次，給了2萬元紅包，完全不認為自己有錯，甚至認為她們視他為搖錢樹，她只想跟陳男說：「發生這種事我們也不願意，請把健康的媽媽還給我們就好」，希望對方負責，是因為龐大醫療看護費已壓得家人喘不過氣。記者昨聯繫不上陳男，無法得知回應。

經營球場的林口育樂公司，有在球場櫃台、球車擋風玻璃等處張貼，球車只能由桿弟駕駛的告示；但去年1月陳男仍開球車上路，讓周婦站後方，致生憾事。周婦家屬認為，陳男疾駛且轉彎沒減速，漠視「桿弟」生命安全，向陳男及林口育樂求償1943萬餘元。

陳男辯稱，球場未宣導球車只能由桿弟駕駛及後方不能載人，周婦是自己站上球車，當時車速僅10公里，無法把人拋出，應是周婦自己健康問題等。

法官判定，公司有明文禁止球客駕車，陳男有過失，林口育樂免賠，但周婦也應自負2成責任。

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