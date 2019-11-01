開高爾夫球車害桿弟摔成植物人 上市公司董事判賠1004萬

周婦站在林口高爾夫球場的球車後方踏板上，摔成植物人。（家屬提供）

2019-11-01 16:24:03

〔記者王定傳／新北報導〕雖退休仍任上市公司豐泰企業董事、擁上億身價的男子陳仕榮，去年1月到新北市林口高爾夫球場打球時，開著只能由「桿弟」駕駛的2人座球車，載著84歲的母親上路，卻讓「桿弟」周姓婦人站在球車後方踏板上，過彎時害周婦摔成植物人，家屬氣憤提訴求償，新北地院判定陳男有過失須賠償1004萬餘元。

據查，林口高爾夫球場是由林口育樂公司所經營，為了避免危險，該公司特地在球場櫃檯、球車擋風玻璃等處張貼：「球車一律由桿弟駕駛，來賓請勿任意自行駕駛以策安全」等警示，不料，去年1月26日上午，陳男仍開著球車上路，還讓周婦站在後方，以致於憾事發生。

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周婦家屬認為，陳男以疾駛方式駕駛，轉彎時沒減速，漠視後方「桿弟」的生命安全，害周婦遭離心力拋出，頭部撞擊地面、顱骨骨折，現在仍呈現重度昏迷的植物人狀態，只能以鼻胃管灌食，因此向陳男及林口育樂求償共1943萬餘元。

陳男辯稱，球場從未宣導球車只能由桿弟駕駛及後方不能無法載人，他並反駁，周婦為圖方便自己站在球車後方，且當時車速只有10公里，無法產生將人拋出的離心力，更何況她距離地面僅30公分，不可能造成此傷勢，應是她自己健康的問題，也不能讓他一人負擔全部責任。

法官則認為，球場在球車後方裝設踏板是便於桿弟拿球具，並非載人，且有禁止球客駕車，限制只能由桿弟駕駛，陳男仍「任由」周婦站在後方並駕車前進，可見他並未盡到注意義務，有過失，不過，周婦站在踏板上本身也有過失，應自負2成責任，判決陳男賠償周婦及其家屬合計1004萬餘元。

至於周婦向林口育樂求償部分，法官則認為，雙方並非僱傭關係，且林口育樂裝設踏板目的不是用於載人，亦有公告禁止，難認有何違失之處，免賠。

周婦至今仍呈現昏迷、無意識狀態的植物人狀態。（家屬提供）

在林口高爾夫球場擔任「桿弟」的周婦，摔成植物人，新北地院判定客人陳仕榮有過失，須賠償1004萬餘元。（取自林口高爾夫球場官網）

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