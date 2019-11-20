詐騙集團橫行 年輕人易淪「領簿手」、「車手」

領款車手或領簿手，很可能要觸犯組織犯罪條例，需強制工作。（資料照，記者黃建華攝）

2019-11-20 22:11:42

〔記者吳政峰／台北報導〕司法實務工作者組成的「台灣司法人權進步協會」20日公布詐騙集團組織現況，直指其中有不少成員是剛出社會的年輕人，被指派為「領簿手」或「車手」，除了詐欺罪、洗錢罪以外，還可能觸犯組織犯罪條例，須強制工作，不可不慎！

司進會解釋，「車手」即是拿著詐騙集團成員向他人騙到的提款卡，在各處之金融行庫或超商ATM提領現金，再將領得之現金交付上手，自己從中賺取一定成數之報酬。所謂「領簿手」，或可稱為「包裹手」，則是專門到各地之超商領取內容物為他人帳戶存摺、提款卡包裹之人，領到後再將包裹內之帳戶存摺、提款卡，依上手指示轉寄或分散寄到他處超商，由集團專人領取後，再交由車手據以提領帳戶內現金，而從中取得一定報酬。

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司進會說明，詐騙集團利用年輕人需錢若渴的心態，透過網路或報紙，刊登徵才、找工作的訊息或廣告，求職者永遠只能透過電話（含FACETIME等網路電話）、通訊軟體（例如LINE、微信）、社群網站（如臉書、IG等）等方式應徵，見不到面試者，不知道公司在何處，不知道公司名稱，不清楚公司實際上從事何事業，不知道你的同事是何人。

詐騙集團會以公司理財、會計作帳、廠商貨款、投資匯回、台商資金回流、博奕賭金交付等的理由，使應徵者誤信從事領錢及領包裹是一正當工作，且在執行工作的過程中，有時會發給「工作手機」並成立通訊軟體的群組，所有行動的時間、地點，全數透過該群組或工作機作聯絡及下達指令，缺乏社會經驗，的年輕人往往就落入圈套而不自知。

司進會指出，詐騙集團一定是3人以上共同完成，依刑法第339條之4第1項第2款規定，屬於加重詐欺罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。再者，以3人以上實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性犯罪組織，實務上會認「車手」及「領簿手」屬犯罪組織參與者，依組織犯罪防制條例第3條第1項，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，且應於刑之執行前強制工作3年。亦可能涉犯洗錢防制法第14條規定，可處最重7年徒刑，併科500萬元以下罰金。

司進會呼籲，民眾如果發現工作有以上態樣，很可能已成為詐騙集團的車手或領簿手，應趕緊收手；家長對於孩子打工的狀況，也應請多加關心了解，勿讓你的孩子成為詐騙集團成員，害人害己。

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