「小額借貸」騙帳戶搞一條龍服務 車手集團設2斷點仍敗給警方

2019-09-04 16:38

〔記者邱俊福／台北報導〕劉姓男子為首的詐騙車手集團，專刊登「小額借貸、放款快、利息低」廣告，誘騙被害人寄給存摺、提款卡到超商，再應徵欲打工的青少年、學生，出面領取，以躲避查緝，隨即使用得手的人頭帳戶，提領詐騙集團贓款，可說從登廣告、取簿、提款一條龍服務。刑事局偵一大隊第二隊經長期蒐證，今天宣布偵破，逮劉等22人到案。

警方調查，22歲劉嫌，2年前曾擔任詐騙集團車手遭警方逮捕送辦，之後便自己籌組車手集團，且為免輕易遭警方查緝，還刻意製作兩層斷點，仍警方難以循線追查。警方經初步清查，該集團成立半年來，提供給詐騙集團人頭帳戶使用，因此受騙的被害人至少50多人，詐騙金額約500萬元。

警方說，劉嫌刊登「小額借貸」廣告，誘騙需錢孔急的民眾上鉤後，以需寄給存摺、提款卡測試有無問題，才能借貸為由，騙往超商寄送。

而該集團先在網路購物平台上創設帳號，刊登虛偽商品，扮演假賣家，再另創設帳號扮演買家，兩者製造大量假交易，再藉由完成交易後，購物平台給予賣家超商配送的條碼，指示被騙往超商提供人頭金融帳戶者，前往超商電腦機台，依條碼列印寄件單，將人頭帳戶資料寄到指定超商，形成第一層斷點。

之後，再由集團成員以虛偽公司行號至網路上刊登徵「打工」廣告，以高薪吸引不知情的求職青少年、學生，前往超商領取裝有人頭帳戶的包裹，製造第二層斷點。俟詐欺集團得手人頭帳戶、提款卡後，旋即將提款卡交給旗下車手、將帳戶交給境外機房，使機房成員以「猜猜我是誰」、「ATM解除分期付款」等詐騙手法詐騙被害人後，立即指揮車手提領贓款。

警方經長期偵查，今年4月起陸續於苗栗縣、桃園市、台中市、彰化縣、高雄市等地逮捕收簿手及提領車手，並於上月底將劉嫌主嫌劉等多人逮捕到案，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

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