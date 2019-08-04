暑期打工要當心！詐團招募未成年少年當車手

2019-08-04 14:29

［記者王秀亭／台東報導］詐騙集團透過臉書社群各大3C商品交易平台，販售單眼相機鏡頭、空拍機等，再以低於市價誘騙平台會員預付訂金，台東警分局日前查獲該集團後，仍發現有詐欺車手在縣內活動，台東警分局掌握車手動向後，將集團幹部及車手人贓俱獲，警方表示，該集團以暑期打工的心理，以單次誘人報酬，招募未成年少年當車手，呼籲少年應徵工作小心查證。

台東分局日前出現多筆ATM贓款提領紀錄，經偵辦人員追查，發現車手所提贓款是詐騙集團歹徒在3C商品交易平台販售高單價商品，再以低於市場價格，誘騙平台會員預付訂金，數十名會員相繼付款後，未收到商品，驚覺詐騙報案，但詐騙集團頻繁更換臉書帳號躲避查緝，並持續以相同手法詐騙得手，造成相關平台買家人心惶惶。

台東警分局查獲該網路購物詐騙集團，並發現仍有詐欺車手在縣內活動，透過科技偵查手段掌握車手動向，兵分多路查獲該集團幹部1人及同案詐騙車手8人，並查扣手機、人頭帳戶、提款卡及詐騙所得。

台東警分局指出，該集團組織分工明確，設有收簿手、車手頭及車手，被害人遍及全國各地，不法所得估計近百萬元，並以單次誘人報酬，利誘少年充當車手及人頭帳戶，遭警查獲無法完整供出上游及犯罪詳情，全案訊後依違反組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌移送台東地檢署偵辦，台東地方法院裁定羈押。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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