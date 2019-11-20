開車撞倒女老闆致重傷殘 國家級桌球教練判賠1001萬

洪姓桌球前國手把雷姓女老闆撞倒，雷女仍呈現昏迷狀態，新北地院審理後判決洪男賠償1001萬餘元。（資料照）

2019-11-20 18:21:31

〔記者王定傳／新北報導〕洪姓前桌球國手前年開車時，沒注意車前狀況，把騎乘機車的雷姓女老闆撞倒，害雷女陷入昏迷，被害者家屬氣憤提出3705萬餘元民事求償；新北地院審酌雷女車禍時也有向左偏行的疏失，應自負2成責任，且扣除家屬已領取的207萬元汽車強制責任險理賠後，判決洪男仍須賠償1001萬餘元。

據了解，目前在大學任教的洪男，除了是國家級桌球教練外，還曾參與過亞運比賽，但前年5月21日晚間9時許，他開車沿新北市林口區仁愛路2段往竹林路方向行駛，行經仁愛路2段與東湖路口時，不慎把騎乘機車的雷女撞倒，導致她身體多處受傷，且中樞神經系統機能遺存極度障礙。

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刑事部分，一、二審法院均依過失傷害致重傷罪，判洪男6個月徒刑，家屬並提出3705萬餘元民事求償。

對此，洪男認為，雷女騎車時，視線沒朝向前方，而是轉頭看右邊，且機車向左側偏行，令人難以防範，才會導致車禍發生，加上對方長期服用安眠藥物，身體狀態並不適合騎車，她本身也有過失。

法院審理後判決洪男須賠償被害者及其家屬醫藥、交通、看護費、勞動能力減損、精神慰撫金等合計1511萬餘元，扣除已領取的207萬元汽車強制責任險理賠，加上被害者也有向左偏行的疏失，應自負2成責任，因此判賠1001萬餘元。

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