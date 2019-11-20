新手外送員擦撞千萬賓利！天價求償金超嚇人

1輛賓利轎車今年5月在台北市民生社區，與foodpanda外送員發生擦撞。（圖取自靠北熊貓）

2019-11-20 17:39:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1名22歲的foodpanda食物外送員今年5月新手上路，卻因與1部賓利轎車發生擦撞，該名車主的求償金額近期在網路被爆出，高達700萬元的賠償費讓網友直呼「要賣幾顆腎？」

臉書粉絲專頁「靠北熊貓」有網友表示，今年5月份1名新手熊貓外送員，上班不到7天就在民生社區與賓利轎車發生車禍，從事發照片中可見賓利轎車左側車身鈑金毀損、後視鏡斷裂，擋風玻璃也碎裂，熊貓騎士的摩托車也有所受損，倒在路中央，而該名賓利車主疑似求償700萬元。

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根據《東森新聞》報導，事實上，熊貓騎士發生車禍的路口並無號誌，騎士行駛在支線道，賓利轎車則是行駛於幹道，故騎士非屬逆向行駛；《ETtoday》報導，外送員受訪表示，肇事責任歸屬與和解金額有待司法解決；但車商評估該輛賓利轎車維修費仍高達400萬元以上。

網友們得知此事後，紛紛留言指出「這就是當外送員的風險」、「看到這牌子，我還是繼續躺著好了，可以的話永遠不要起來」、「順利快了幾秒鐘，不利快了幾十年」、「不小心會晚7天回家」、「當熊貓前記得先脫產」、「超額也賠不起」。

網傳賓利車主求償700萬元，外送員對此否認，澄清全案仍在司法階段。（圖取自靠北熊貓）

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