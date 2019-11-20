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大肚、鰲峰山不到3年1295件火燒山！議員批中市府態度消極

市議員楊典忠拿出統計數字表示，大肚山火燒山事件頻傳。（記者張菁雅攝）

市議員楊典忠拿出統計數字表示，大肚山火燒山事件頻傳。（記者張菁雅攝）

2019-11-20 17:54:31

〔記者張菁雅／台中報導〕大肚山脈火燒山案件頻傳，台中市議員楊典忠今日指出，根據消防局統計，大肚山、鰲峰山火災案件從2017年到今年10月共發生1295件火燒山，平均1個月38件，幾乎天天發生。他要求市府除了宣導以外，應積極協商林務局種樹，規劃防火間隔，不應坐視火燒山一再發生。

楊典忠表示，大肚山、鰲峰山火災案件在2017年585次、2018年489次，今年到10月已經221次，2年10個月共發生1295件火燒山，平均1個月38件，幾乎天天火燒山，世界上哪座城市可以容許每天發生火燒山嗎？

楊典忠說，每次大肚山火燒山後，山坡地就是光禿禿一片，經過大雨沖刷容易造成土石流或淹水，市府過去檢討火燒山問題就是跨局處開會，結論往往千篇一律都是宣導，他要求市府應拿出更具體的策略，應積極協商林務局種樹，規劃防火間隔，不應坐視火燒山一再發生。

副市長陳子敬表示，火燒山事件通常是乾枯的野草遭丟菸蒂引起，國外也經常發生，市府會再加強宣導，而最近火燒山因為坡度太大，消防車無法進入，對於議員的建議策略，將請消防局與相關單位討論。

消防局則表示，為加強防制山坡地火災發生，市府除持續宣導，也改良購置小型消防警備車輛，可行駛進入山林、田野間狹小道路，並配置噴霧機、分水器，強化山坡地火災搶救效能。消防局呼籲，若民眾有發現焚燒雜草、樹枝、廢棄物等相關行為者，請立即通報消防局及環保局，共同守護山林安全。

消防局也指出，山坡地發生火警時，市府第一時間前往現場配有攝影、拍照機制，藉此找出縱火犯及防範蓄意縱火者，加強管理山坡地火災案件。

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