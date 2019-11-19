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台南民宅傳「自焚」疑案 屋主什麼都不說

十九日晚間近七點，南市安南區土城地區一間平房失火。（記者王俊忠翻攝）

十九日晚間近七點，南市安南區土城地區一間平房失火。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-19 20:36:29

〔記者王俊忠／台南報導〕今天晚間近7點時，台南市安南區土城地區傳出疑似縱火「自焚」事件，安南區城西街3段巷內1處民宅冒出熊熊火光，警、消獲報迅速到場滅火，幸無人員傷亡。有鄰居指稱，疑是男屋主自己放火；疑有精神問題的男屋主保持緘默、不說話，警方已把相關人員帶回派出所進一步調查。

今晚近7點，南市消防局119獲報安南區城西街3段某巷內1處1樓式民宅冒出熊熊火煙，火勢猛烈，有鄰居指稱疑是男屋主放火燒自己住的房子。警、消人員出動13車、39名消防人員前往搶救，火勢在7點22分許就被撲滅。

警、消人員清查火場未發現有人受困與傷亡情事。對於失火戶的鄰居指稱當時看到男屋主跑出火場大喊失火，判斷火是屋主自己放的。

警方詢問逃出火場的男屋主，發現中年的陳姓獨居男屋主疑有精神方面問題、神智不是很清楚。對於警方初步詢問，陳男保持緘默、未回應鄰居的指證與失火原因有關問題。

警、消初步檢視房屋失火面積約15平方公尺，未通報財物損失，但消防人員仍通知消防局火調科人員做火場鑑定；警方會對陳男等相關人士進一步訊問與調查，以釐清起火原因及責任。

十九日晚間近七點，南市安南區土城地區一間平房失火。（記者王俊忠翻攝）

十九日晚間近七點，南市安南區土城地區一間平房失火。（記者王俊忠翻攝）

警方詢問失火戶的陳姓男屋主（右二）。（記者王俊忠翻攝）

警方詢問失火戶的陳姓男屋主（右二）。（記者王俊忠翻攝）

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