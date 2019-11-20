中市牛排館大火波及機車行、診所 空拍救火畫面超驚悚

暗夜救災過程透過空拍畫面呈現，令人怵目驚心。（中市消防局提供）

2019-11-20 16:24:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間牛排館昨下午驚傳火警，火勢原本獲得控制，未料入夜後因悶燒再度竄出火苖，還延燒到隔壁電動機車行以及一間牙醫診所，火勢直到5小時後才撲滅，但已讓附近民眾嚇出一身冷汗，今天除火調人員進入火場釐清起火原因，空拍救火畫面也曝光，只見火舌在暗夜中亂竄且夾雜著大量濃煙直衝天際，令人怵目驚心。

這起火警發生在昨下午3點半左右，位在西屯區永福路上一間牛排館突然起火燃燒，消防局獲報派遣大批人車趕往灌救時，發現現場為鐵皮屋2層樓建物，大量濃煙不斷竄出，隨即布署水線灌救，所幸當時非營業時間沒有客人受困，而老闆雖及時逃生卻連手機都來不及拿，顯見當時情況危急。

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消防人員初步控制火勢後確認無人員受困待救，但火場接連傳出爆裂聲，加上2樓加蓋密閉屋頂造成大量濃煙蓄積無法排出造成悶燒，唯恐鐵皮屋頂塌陷不敢貿然進入，在現場採取守勢滅火持續戒備防止火勢復燃，警方也在場進行交通疏導，防止過往人車影響救災。

未料最壞的情況還是出現，入夜後悶燒火勢在風勢助長下，猛烈大火夾雜的濃煙再度直竄天際，消防人員除了從一旁灑水灌救，還出動雲梯車從上方滅火，暗夜救災過程透過空拍畫面呈現，令人怵目驚心，所幸火勢直到晚間8時11分撲滅，但已造成牛排館及隔壁的電動機車門市、牙醫診所等3戶店家受害。

消防人員今天上午持續清理火場並進入鑑識，初步研判係牛排館二樓冷凍庫馬達爆炸引起火災，但確實的起火及財物損失仍需進一步調查釐清。

暗夜救災過程透過空拍畫面呈現，令人怵目驚心。（中市消防局提供）

火警現場濃煙不斷竄出。（民眾提供）

火警現場濃煙不斷竄出。（民眾提供）

牛排館幾乎付之一炬。（記者許國楨攝）

被大火波及的電動機車門市。（記者許國楨攝）

被大火波及的牙醫診所。（記者許國楨攝）

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