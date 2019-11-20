女士官握住男中校飛官「那一根」不算通姦 檢察官這樣說.....

一名男飛官元配收到洪姓女士官疑似握著老公生殖器的不雅照，氣得提出妨害家庭罪告訴，洪女辯稱她握的是男友的「那一根」，不是秦男的「那一根」，台中地檢署認為，妨害家庭通姦罪採用的是性器官「結合說」無法據此認定通姦。（示意圖）

2019-11-20 17:42:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕駐守於台中市的陸軍航特部602旅的秦姓中校飛官，其元配驚訝收到洪姓女士官，疑似握著老公生殖器的不雅照，氣得提出妨害家庭罪告訴，洪女辯稱她握的是男友的「那一根」，不是秦男的「那一根」，台中地檢署認為，法界對妨害家庭的通姦罪，採用的是性器官「結合說」，不論洪女握的是哪一根，都無法證明秦男與洪女通姦（性器官結合），縱使「驗根」也無助於此案起訴，照片又無法證明兩人有性關係「結合」，裁定兩人不起訴處分。

據指出，秦男與洪女服役於同部隊，秦男是官拜中校的OH-58奇奧瓦偵察直升機飛官，洪女是長相亮眼，負責接待貴賓的女士官，秦男的元配懷疑兩人有染，曾派人跟蹤兩人出遊，拍攝到摟抱親吻照片，兩人也在今年4月間，簽署「不再見面切結書」，不料，元配卻在今年6月間，收到4張不雅照片，前3張是男女裸身合影，但兩人都背對鏡頭，難以辨別身份，也沒有性器官結合畫面，第4張可以辨識為洪女，手中握著一支男性生殖器。

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秦男的元配認為，洪女手中生殖器是老公的「那一根」，照片可證實兩人有染，對兩人提出妨害家庭罪告訴。

秦男於檢方偵訊時辯稱，照片中的男人，他「感覺不像是自己」，他跟洪女是同單位的好朋友，曾經接吻，但沒有發生性關係，洪女也宣稱，自己跟秦男只是朋友同袍，兩人曾接吻，但沒有發生性關係，第4張照片的女人是她沒錯，但她握的不是秦男的「那一根」，而是自己柳姓男友的「那一根」。

檢方認為，4張照片中，雖有男女裸身畫面，但沒有性交（性器官結合）場面，只有第4張能辨認出女主角是洪女，但洪女手中握著的男性生殖器，是秦男或柳男（洪女的男友）也難以查證，法界對妨害家庭通姦罪的認定，採納的是性器官「結合說」，不採用「性慾滿足說」與「接觸說」，也就是，要能證明兩人有性器官的結合才算數，這4張照片不能證明兩人性器官結合，縱使檢驗秦男的生殖器，證明洪女握的是秦男的「那一根」，兩人也不構成通姦罪，據此裁定不起訴。

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