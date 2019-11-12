「身上都是她的味道…」香水洩辦公室不倫戀

「身上都是她的味道…」香水味洩辦公室不倫戀。（情境照）

2019-11-12 07:48:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕在高雄市擔任大廠製程主管的李姓男子，與辦公室的陳姓行政助理，私下暗通款曲，前年6月起，李開始載送陳女上下班，並利用職務之便經常出遊，到各地咖啡店或到汽車旅館發生性關係，同事曾對李質疑「為什麼身上都有她的味道，而別人就不會？」李雖有警覺要陳女「要洗乾淨一點…」然而紙包不住火，姦情因而敗露。

李男與原配結婚10年育有1對子女，已於去年2月間協議離婚，原配向法院提交她長期對丈夫與陳女出軌的搜證錄音、光牒，對前夫及陳女求償80萬元，橋頭地院判決李男、陳女應賠償原配50萬元。

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李男與陳女的辦公室不倫戀，從前年8月李即不顧家室，與陳女出雙入對，前年10月24同事看不過去，打電話告訴李妻兩人交往之事。

2人不但以「親愛的」相稱，言語親熱露骨，多次在汽車內擁抱愛撫，甚至多次到咖啡店、汽車旅館共度整日時光，依2人之間對話顯示，早已發生多次性關係。

還曾在車上車震被錄到露骨對話，男：「先抱你喔？要怎麼抱啦...用起來你一定會痛啦」、「…像九官鳥把你那個」、男：「這樣會痛嗎？」、女：「會痛阿 」男：「那這樣咧？」女：「這樣可以！」

搜證錄音中還發現，李男曾向陳女說，「身上有時候都會有妳的味道啦！ 他們就會聯想到啊！」陳女還回他「在同一間辦公室啊！」李男則說「辦公室裡面好幾個都不會有，就只有我身上有」還提醒陳女「下次要洗乾淨一點」。

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