渣男塗掉身分證配偶欄 她傻當小三還生下2女

示意圖。

2019-11-13 11:47:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕已結婚多年的黎姓男子，2014年間把身分證的配偶欄塗掉，用來欺騙張女的感情，淪為小三的張女生下一女後，到戶政機關辦理出生登記時，戶政人員提醒張女，黎男早已結婚，這個傻女人卻離不開黎男，不但繼續通姦，還生下第二個女兒，遲至去年6月黎男生病住院，元配探視時，驚見病房內有一女童，還猛叫黎男是爸爸，才得知兩人姦情，台中地院依變造特種文書罪與通姦罪，判處黎男徒刑8月，張女徒刑4月，皆可易科罰金與上訴。

判決書指出，現年46歲的黎男，2014年6月與張女交往，他用電腦的影像處理軟體，把自己身分證的配偶欄塗成空白，再把變造的身分證影本，拿給現年36歲的張女看，誆稱自己未婚。

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張女中計之後，淪為小三，與黎男發生性關係，翌年（2015年）4月生下一名女兒，不料，她到戶政機關辦理出生登記，告訴戶政人員，女嬰的父親是黎男，戶政人員卻說，戶政資料顯示，黎男早已結婚。

得知自己被黎男欺騙情感，淪為小三的張女，不但沒有離開黎男，反而繼續當小三，雙方持續發生性關係，張女又在去年（2018年）3月，生下了第二個女兒（次女），同年6月間，黎男生病住院，元配探望時，驚見年約2歲的小女童（張女與黎男所生的長女），待在黎男病房內，還猛叫黎男是爸爸，黎男只好向元配坦承，自己與張女通姦生下二女。

台中地院審理時，張女與黎男都坦承通姦等犯行，法官認為，元配不願原諒兩人，希望法官從重量刑，不過，這兩人坦承犯行，犯後態度尚可，依偽造特種文書罪、通姦罪，判處黎男徒刑8月，可易科罰金，張女則依相姦罪判刑4月，可易科罰金，可上訴。

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