虐死繼子又虐繼女 後母驚爆「未打過自己生的2個小孩」

高等法院認定劉女未達凌虐女童程度，今依家暴傷害罪仍判劉女2年8年；可上訴。（資料照）

2019-11-19 10:31:48

〔記者楊國文／台北報導〕劉姓女子被控對丈夫劉男與前妻生的3歲男童「阿寶」凌虐傷重致死，二審被重判12年6月；劉女另案還毆打才4歲的阿寶姊姊，一審被依家暴傷害罪判刑2年8月，劉女上訴後打出溫情牌，指她須同時照顧自己生的2個小孩及阿寶、阿寶姊姊共4個小孩「很辛苦」，並否認凌虐阿寶姊姊，頂多涉過失傷害罪，請求輕判，但經審判長蔡聰明追問「妳是否未打過自己的2個小孩？」，劉女點頭表示「對」，高等法院認定劉女未達凌虐女童程度，今依家暴傷害罪仍判劉女2年8年；可上訴。

判決指出，現年32歲的劉女，與大他5歲的劉男生下2名男童，2016年1月起，劉女卻經常打罵劉男與前妻林女生的4歲大女兒與3歲兒子阿寶（化名），一家6口住在陽明山偏僻山區的鐵皮屋，靠劉男做監視器安裝工人的3萬元月薪，以及每月3萬6千元的低收入戶補助維生。

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2016年2月，3歲半的阿寶因學不會如廁及不善吞嚥食物，被劉女持長柄刷痛打，隔天，劉女變本加厲，毆打阿寶倒地，導致頭部撞擊地板傷重，送醫不治，劉女遭檢方以殺人罪聲押獲准，但她因懷孕而獲交保，並於2016年5月跟劉男登記結婚。

檢警調查，劉男有3段戀情和5個小孩，除上述劉女和林女外，還包括和第一任香港籍妻子所生的兒子，雙方離婚後，這個兒子跟著生母生活。

士林地院審理後依成年人故意對兒童傷害致死等罪，判劉女12年6月。劉女不服，上訴高等法院辯稱，是因為產前憂鬱症發作才鑄下大錯，請求依刑法第59條「情堪憫恕」的規定，讓她減刑，但高院不採信，今年8月仍判她12年6月，已上訴。

本案源於檢方另查出劉女2016年2月涉毆打另名女童，即阿寶的姊姊，甚至用熱水灼燙女童右手臂、右腹部和左大腿內側，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴，一審判她2年8月徒刑。

高院審理時，劉女否認凌虐阿寶的姊姊，她的右手臂燙傷、瘀血和她無關，僅坦承管教嚴厲，頂多涉過失傷害犯行，請求依刑法第59條「情堪憫恕」的規定給予減刑，庭訊後受訪說「很後悔、也很抱歉」。

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