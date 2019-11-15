為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄遭虐女嬰恐成植物人 姑姑批：媽媽和同居渣男是共犯

受虐女童的姑姑爆料，女童母親明知道張姓同居人曾拿刀威脅對小孩割脖，也會打小孩，卻仍將小孩交給張男照顧，懷疑小孩的傷勢是兩人共同造成。（圖擷取自爆料公社）

受虐女童的姑姑爆料，女童母親明知道張姓同居人曾拿刀威脅對小孩割脖，也會打小孩，卻仍將小孩交給張男照顧，懷疑小孩的傷勢是兩人共同造成。（圖擷取自爆料公社）

2019-11-16 00:59:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄驚傳1歲女嬰顱內重創昏迷，涉嫌虐童的張姓同居人已被收押禁見，周姓母親則被列為證人。受虐女童的姑姑質疑，周女案後稱張男曾打過小孩、拿刀威脅對小孩割脖，卻仍把孩子交給張男照顧，懷疑小孩的傷勢是兩人共同造成。

根據女童姑姑在爆料公社上的貼文，女童目前狀況不明朗，醫生說，為了降腦壓必須全腦開刀，但就算復原良好，「最好的情況」也是植物人。醫生發現女童腦內重傷、左鎖骨骨折、心臟以外的內臟幾乎都有破裂，傷勢恐非一天造成。女童姑姑懷疑女童是長期受虐，更質疑周姓母親怎麼可能沒有發現，懷疑周女是共犯。

姑姑指出，周女拿了30萬聘金，生女沒多久就帶小孩離開夫家，家人曾多次聯繫卻遭封鎖，周女甚至換號碼躲避夫家。周女娘家人曾來嗆聲，承諾會顧好小孩，一開始女嬰也是由外婆照顧，但最後卻成了「滿口謊言」。

文中寫道，周家早就知道這個張男會吸毒甚至販毒，仍阻止不了周女與他交往同住。周女的母親曾下跪請女兒離開張男，但周女「不孝頂撞母親」，後來把孩子帶走與張男同居。

姑姑後悔地說，「當時周女欠酒店5萬多元，是我們家籌錢救她的，結果換來女嬰如此下場，早知如此，當初就不應該出手救。」並怒言，「案發後周姓女子還可以滑手機、嘻嘻哈哈，犯後態度無比差勁，失去人性，疑點太多，還竟然變成證人，台灣司法已死。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
刪除對話紀錄 高雄被虐1歲女嬰母親同居人收押
2019-11-12 16:46

刪除對話紀錄 高雄被虐1歲女嬰母親同居人收押
5歲童骨瘦如材滿身傷疑遭虐死 今解剖釐清
2019-11-05 20:36

5歲童骨瘦如材滿身傷疑遭虐死 今解剖釐清
雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區

雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區
牛奶媽表姊操縱虐死女童 「這原因」不減刑
2019-08-15 19:00

牛奶媽表姊操縱虐死女童 「這原因」不減刑
台大醫院打臉法醫研究所 法院認定：男童受虐致死
2019-05-15 21:00

台大醫院打臉法醫研究所 法院認定：男童受虐致死
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房
虐童致死修法通過 檢嘆：台南虐童案共犯躲過新法制裁
2019-05-11 00:29

虐童致死修法通過 檢嘆：台南虐童案共犯躲過新法制裁
虐童致死為何不是殺人？ 法務部長這樣說...
2019-03-07 18:43

虐童致死為何不是殺人？ 法務部長這樣說...

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播