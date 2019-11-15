高雄遭虐女嬰恐成植物人 姑姑批：媽媽和同居渣男是共犯

受虐女童的姑姑爆料，女童母親明知道張姓同居人曾拿刀威脅對小孩割脖，也會打小孩，卻仍將小孩交給張男照顧，懷疑小孩的傷勢是兩人共同造成。（圖擷取自爆料公社）

2019-11-16 00:59:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄驚傳1歲女嬰顱內重創昏迷，涉嫌虐童的張姓同居人已被收押禁見，周姓母親則被列為證人。受虐女童的姑姑質疑，周女案後稱張男曾打過小孩、拿刀威脅對小孩割脖，卻仍把孩子交給張男照顧，懷疑小孩的傷勢是兩人共同造成。

根據女童姑姑在爆料公社上的貼文，女童目前狀況不明朗，醫生說，為了降腦壓必須全腦開刀，但就算復原良好，「最好的情況」也是植物人。醫生發現女童腦內重傷、左鎖骨骨折、心臟以外的內臟幾乎都有破裂，傷勢恐非一天造成。女童姑姑懷疑女童是長期受虐，更質疑周姓母親怎麼可能沒有發現，懷疑周女是共犯。

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姑姑指出，周女拿了30萬聘金，生女沒多久就帶小孩離開夫家，家人曾多次聯繫卻遭封鎖，周女甚至換號碼躲避夫家。周女娘家人曾來嗆聲，承諾會顧好小孩，一開始女嬰也是由外婆照顧，但最後卻成了「滿口謊言」。

文中寫道，周家早就知道這個張男會吸毒甚至販毒，仍阻止不了周女與他交往同住。周女的母親曾下跪請女兒離開張男，但周女「不孝頂撞母親」，後來把孩子帶走與張男同居。

姑姑後悔地說，「當時周女欠酒店5萬多元，是我們家籌錢救她的，結果換來女嬰如此下場，早知如此，當初就不應該出手救。」並怒言，「案發後周姓女子還可以滑手機、嘻嘻哈哈，犯後態度無比差勁，失去人性，疑點太多，還竟然變成證人，台灣司法已死。」

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