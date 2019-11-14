無照保母毆打、燙傷男嬰被訴 判決結果出爐

保母上月17日離庭後閃避媒體鏡頭拒訪。（資料照）

2019-11-14 11:29:38

〔記者溫于德／台北報導〕蘇姓無照保母照顧陳姓夫妻所生的男嬰，但保母被控毆打男嬰，另在幫男嬰洗澡時未注意水溫太高就將男嬰浸泡在熱水中，害男嬰全身二至三度燙傷；遭檢方起訴。士林地院審結，依業務過失傷害罪判刑9月，可上訴。

起訴指出，保母去年2月受託照顧剛滿月的男嬰，同年4月13日，保母因男嬰哭鬧竟賞巴掌，害男嬰右臉挫傷瘀青；隔日晚間保母幫男嬰洗澡時，未先試水溫便將男嬰放進熱水中，直到自己也燙到，才趕緊為男嬰沖冷水並送醫，保母事後被依傷害、業務過失致重傷害等罪起訴。

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至於男嬰則背部、臀部、腿部等處二至三度燙傷，占體表面積13%，經醫院燙傷加護病房救治，目前仍穿彈力衣壓迫治療。

全案上月17日開庭時勘驗男童近期行走影像。公訴檢察官直言，男童左腳拇指已經變形導致走路不穩，達到重傷害程度。

但保母的律師認為，男童目前1歲9個月大，行走符合學步期狀況，左腳姆指跑步時也能服貼地面。

男童母親則哽咽地說，身為新手父母因戒慎恐懼，才委託月子中心介紹保母照顧兒子，未料信賴託付換來現在不聞不問，且兒子事後無法睡過夜，半夜不時會被痛醒，但為了兒子好，不管再熱再悶都得穿壓力衣、襪，「作為父母的他們不知這條沒有盡頭的路何時可以結束。」

男童母親同時求法官重判保母，畢竟無論蓄意還是過失，都將是小孩一輩子無法抹滅的傷害。

保母庭末辯稱，事發後有關心男童，但男童父母要她交代自己行蹤與父母住處，讓她非常害怕，且雖然做錯事但絕非故意，至今仍默默追蹤男童父母的臉書，以關心男童恢復請況，並願意認真工作賠償損失。不過保母庭後拒絕受訪，快閃離開法院。

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男嬰遭燙傷。（家屬提供）

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