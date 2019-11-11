台中1歲女童遭保母摔成半攤眼盲 家屬求償2500萬

2019-11-11 20:13:36

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市陳姓女童疑似遭郭姓保母虐嬰致重傷害案，台中地院今天辯論終結，陳母把女童帶到法庭，女童的阿祖、爺爺、奶奶，也以阿美族語為女童庇佑早日康復，郭姓保母完全認罪，請求給予適當之刑，辯護人則為他請求從輕量刑，認為無重傷害之故意，女童舅舅較為激動罵保母沒良心，孩子被摔這樣還想從輕！被法警趕出法庭，法官訂11月27日上午宣判。

台中地院合議庭表示，郭女聲請交保及解除禁見部分，將在合議庭後以書面裁定，另陳母已遞交附帶民事賠償訴狀（民事求償金額在2500萬至3千萬之間），此部分將移交由民事庭審理。

被告郭女在大學期間就結婚生子，嫁給鄭姓員警，去年畢業後為了貼補家計，3月取得保母證照，是新手保母，在家照顧自己小孩及陸續受託照顧陳姓女童及「吉寶」2幼兒，因有產後憂鬱，加上失眠情緒不佳，案發6月21日當天，忍受不了自己的小孩與陳童一起哭鬧，雙手抓住陳童腋下用力搖晃，單手粗暴地把女童拉起甩在地板上床墊，陳童頭部直接撞擊床墊，雖救回一命，已達重傷害程度，需鼻胃管進食，左側肢體偏癱、言語能力無，右眼失明，無法哭與笑等情緒，中國附醫判斷恢復可能性低，目前由慈濟護理之家收治。

陳母今天特別帶小孩到法庭，庭訊後由舅母還特別帶給合議庭3位法官看，不過法官說她們從照片及診斷證明書就可以得知，腦部手術基本上就會造成塌陷，要注意保暖。

今天的辯論庭郭姓保母完全認罪，法官詢問希望如何量刑，她說請給予適當之刑，法官一時還驚訝她如此平靜。至於陳母則說被告他們夫妻，是在法律及法庭上認罪，但在女童面前沒有誠意，在家屬面前沒有歉意，不會原諒他們。

發生在台中市太平區這起居家式托育虐童事件，一度引發直播主號召群眾到保母家、地檢署鬧場，要求把保母關起來，警方事後還移送直播主劉冠廷等10人，檢方另案偵辦。

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